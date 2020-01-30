Сбербанк вошел в пятерку лучших работодателей для студентов

Общество 30.01.2020 17:38 Новости компаний
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30.01.2020 17:38 Новости компаний
Сбербанк вошел в пятерку самых привлекательных работодателей для студентов по версии портала FutureToday. За прошедший год банк поднялся на четыре пункта и занял пятую строчку рейтинга. Кроме того, по результатам опроса самых востребованных студентов Сбербанк занимает третье место в рейтинге портала, поднявшись на пять пунктов.
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, рейтинг лучших работодателей для студентов рассчитывается по итогам опроса среди учащихся старших курсов из 30 ведущих вузов России. Новое исследование демонстрирует тенденцию последних лет — среди молодых специалистов в России все большей популярностью пользуются вакансии в технологических компаниях.
Сбербанк уделяет особое внимание трудоустройству и развитию молодых специалистов, в том числе банком запущен портал Sbergraduate, где выпускники вузов могут найти стажировку или работу в Сбербанке. Ко Дню студента на портале был запущен карьерный марафон #Работай_на_будущее. Каждую неделю до 21 февраля на сайте будут появляться лекции, обучающие игры и задания, которые помогут молодым людям подготовиться к стажировке или первой работе.
Кроме того, банк проводит множество региональных проектов. Так, в Самаре прошёл лекторий для студентов, где эксперты рассказали о том, какие знания, умения и навыки будут полезны для работы в крупных IT-компаниях, и как эти знания применяются в реальном процессе производства и тестирования ПО. Более 800 студентов самарских ВУЗов приняли участие в мероприятии. Также Поволжский банк ПАО Сбербанк участвует в программе оплачиваемых стажировок Sberseasons. Студенты могут выбрать стажировку по направлениям: Data Science, Data Engineering, Analytics, UX/UI Design, Java, JavaScript, системный и бизнес-анализ, экономика и финансы. Отбор желающих попасть на стажировку в Сбербанк проходит в несколько этапов: прием заявок, их рассмотрение, телефонное и очное интервью, выход на стажировку.
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