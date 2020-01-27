Общество 27.01.2020 08:36
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27.01.2020 08:36
В компании "Концессии теплоснабжения" возобновили подачу теплоносителя к объектам, которые почти два дня оставались обесточенными. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в компании. Ранее здесь предупредили, что на восстановление параметров теплоносителя по температуре и давлению потребуется некоторое время. Между тем, на сегодняшнее утро тепло появилось не во всех квартирах в домах на ул. Клименко.
Напомним, в результате технологического нарушения на сетях энергоснабжающей компании еще 25 января произошел скачок напряжения, повлекший отключение электроэнергии на одной из котельных Тракторозаводского района. Жители улиц Дегтярева, Жолудева, Клименко жаловались на холод в своих квартирах. Как выяснилось, на сетях теплоснабжениях произошел перепад давления, который привел к технологическим нарушениям на нескольких участках сети. 3 ремонтные и 2 аварийно-восстановительные бригады «Концессии теплоснабжения» работали на ликвидации последствий аварии. В работах также была задействована спецтехника: экскаваторы, самосвалы, самоходный кран и откачивающие установки. Большая часть технологических нарушений была устранена в тот же вечер, 25 января: 2/3 потребителей, оказавшихся в зоне отключения, подачу теплоносителя возобновили до 21:00. Однако сообщили об аварии в компании лишь на второй день после ЧП.
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