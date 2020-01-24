



Решение о сносе большой и малой конюшни, а также ангар, хозяйственный блок с манежем, навесы и металлические ограждения в "Сосновом бору" приняла администрация Дзержинского района Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на картотеку арбитража, решение о демонтаже объектов было принято 17 января. Собственникам построек дается 5 рабочих дней, чтобы сделать это самостоятельно.

Напомним, что в арбитражном суде Волгоградской области суде с прошлого года рассматривается дело о сносе других объектов "Соснового бора". В настоящее время дело приостановлено из-за назначенной судом экспертизы.

Конюшни районная администрация признала самовольно установленными нестационарными объектами. По сведениям "Высоты 102", в конюшнях "Соснового бора" содержится порядка 40 коней и лошадей, который принадлежат не только обществу, но и различным частным лицам. Куда будут девать коней в случае демонтажа объектов, неизвестно.

Представители ООО "Сосновый бор" оспорили это решение и обратились с заявлением в арбитражный суд Волгоградской области о принятии обеспечительных мер. Заявление оставлено без движения до 13 февраля. Суд посчитал, что оно подано с нарушением требований АПК РФ. Заявителю дано время на их устранение.

ООО "Сосновый бор" не согласился с решением о демонтаже объектов, в числе которых большая конюшня площадью 956 кв.м., малая конюшня площадью 252 кв.м., навесы, вагончики, загоны для лошадей, хозяйственный блок с манежем площадью 1452 кв.м., металлические ограждения.

Общество требует признать решение о сносе незаконным и отменить его полностью.



