Алкогольный суррогат стал причиной смерти 7 жителей Волгоградской области

Общество 16.01.2020 17:06
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16.01.2020 17:06
Пятеро и мужчин и две женщины скончались от употребления суррогатного алкоголя в Волгоградской области в 2019 году. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", обнародовало сегодня территориальное управление Роспотребнадзора.
Отмечается, что летальные случаи зафиксированы среди взрослого населения по причине употребления этилового спирта, метанола и суррогатного алкоголя.
Всего в прошлом году в Волгоградской области зарегистрировано 232 случая острых отравлений спиртосодержащей продукцией. Интенсивный показатель составил 9,3 на 100 тысяч населения, что ниже уровня предыдущего года на 43%. Показатели в Волгоградской области ниже среднероссийского уровня.
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