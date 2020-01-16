В селе под Волгоградом ликвидируют вспышку бешенства





Опасное инфекционное заболевание выявлено в селе Салтово Старополтавского района Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ областного комитета ветеринарии, ГБУ "Старополтавская районная станция по борьбе с болезнями животных" поручено провести мероприятия по ликвидации бешенства.

Так, зараженные животные должны быть захоронены на скотомогильнике с последующей дезинфекцией места, где они содержались. Очаг заболевания был выявлен на улице Почтовая. Теперь ветеринары не менее трех раз в день должны осматривать животных, которые находятся в угрожающей зоне. А также провести поголовный клинический осмотр всех животных в селе.

Справка. Бешенство – острое инфекционное (вирусной природы) заболевание людей и животных, характеризующееся поражением вещества мозга: при заражении развивается воспалительный процесс (энцефалит). Несмотря на то, что бешенство является одной из древнейших инфекций, каких-либо эффективных способов лечения при бешенстве сегодня нет. Именно поэтому так важно проводить профилактику этой болезни, прививать домашних и сельхозживотных. При подозрении на бешенство у животного (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги) необходимо как можно быстрее обращаться к ветеринарам.



