Волгоградский борец за честные выборы сделал шокирующее заявление и пропал

Общество 15.01.2020 12:01
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15.01.2020 12:01
Сторонники и единомышленники Бориса Пылина не могут с ним связаться. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, сотовый телефон Бориса Филипповича не отвечает.
«Вчера он сообщил в своем фейсбуке, что ему поступил странный звонок якобы из «Горгаза», сказали, что должны прийти специалисты, проверить газовое оборудование, чтобы я был дома и открыл им двери. Звонили почему-то с мобильного. Борис Филиппович стал перезванивать, но телефон был отключен. Он предупредил: «Скажут потом, что не выдержал Пылин отказов в суде и в СК РФ – и сам повесился… Друзья, знайте, если такое вдруг случится – у меня нервы крепкие и помыслов таких быть не может», - тревожатся знакомые Бориса Пылина.
Также на своей страничке в социальной сети Борис Филиппович вспомнил про двух странных товарищей, которые приходили на судебное заседание по его иску в облизбирком 13 января. Двое мужчин сразу привлекли к себе внимание, однако на расспросы журналистов и тех, кто пришел поддержать Бориса Пылина, отвечали скупо, сообщив лишь, что «они из Питера» и «люди из интернета» и якобы переживают за борьбу Бориса Пылина с облизбиркомом. Сам Борис Пылин так их описал на своей страничке в социальной сети: "Сегодня к завершению заседания суда в зал вошли два парня, лет по 30, спортивного телосложения, с золотыми цепями на шеях и холодными глазами. Сказали, что приехали из Питера, и очень захотелось им побывать у нас на суде, "со мной поздороваться". Ушли быстро и молча". В этот же день Борис Филлипович сообщил одной журналистке в телефонном разговоре, что боится, что его встретят в переулке с битой.
Напомним, Борис Пылин в суде оспаривал установленный облизбирком трехмесячный срок хранения видеоматериалов с избирательных участков на выборах 8 сентября. Однако облсуд отказал в удовлетворении его требований. Решение суда Борис Пылин собирался обжаловать. Кроме того, волгоградец обратился в облизбирком с просьбой предоставить ему видеотрансляцию с избирательного участка, где он был членом УИК, в определенные часы, когда комиссия отправляла урны для домашнего голосования. По его утверждению, УИК №718 Краснооктябрьского ТИК сделала лишь два выезда, однако потом откуда-то появился ящик, где лежали 50 бюллетеней, подписанные за кандидата от «Единой России», который стал депутатом облдумы. Накануне Борис Пылин рассказал одному из своих соратников в телефонном разговоре, что облизбирком видео предоставил. Однако третьего выезда, по его словам, в видеоматериалах не было.
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