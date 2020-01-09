Жители Котельниково пришли на помощь Деду Морозу и помогли главному герою подарить сказку детям

Общество 09.01.2020 09:41 Новости компаний
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09.01.2020 09:41 Новости компаний
Полномочными представителями главного героя новогодних торжеств выступили участники молодежного волонтерского движения города Котельниково. Как сообщает ИА «Высота 102», ребята помогли Деду Морозу, Снегурочке и другим сказочным героям поздравить с Новым годом маленьких пациентов детского отделения Котельниковской центральной районной больницы.
Помощь в этом начинании оказала компания «ЕвроХим-ВолгаКалий». Незадолго до Нового года Дед Мороз прислал работникам Гремячинского ГОКа именные письма с поздравлениями. В свою очередь сотрудники компании передали Деду Морозу небольшие пожертвования, которые были направлены на приобретение подарков детям, находящимся на лечении в Котельниковской районной больнице.
В самый канун Нового года волонтеры, Дед Мороз, Снегурочка, Винни-Пух и Тигруля поздравили малышей, их родителей и медицинский персонал с праздником. Даже в больничных стенах дети смогли побеседовать с настоящим Дедом Морозом и рассказать ему заранее приготовленное стихотворение, поиграть и сфотографироваться на память с забавными и добрыми героями мультфильмов.
«Организация праздника для маленьких пациентов Котельниковской районной больницы – добрая традиция компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», так как благотворительность входит в число важных приоритетов всех предприятий группы «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко», - пояснили информагентству в пресс-службе компании.
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