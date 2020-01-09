Общество

Жители Котельниково пришли на помощь Деду Морозу и помогли главному герою подарить сказку детям

Общество 09.01.2020 09:41 Новости компаний
0
09.01.2020 09:41 Новости компаний


Полномочными представителями главного героя новогодних торжеств выступили участники молодежного волонтерского движения города Котельниково. Как сообщает ИА «Высота 102», ребята помогли Деду Морозу, Снегурочке и другим сказочным героям поздравить с Новым годом маленьких пациентов детского отделения Котельниковской центральной районной больницы.
Помощь в этом начинании оказала компания «ЕвроХим-ВолгаКалий». Незадолго до Нового года Дед Мороз прислал работникам Гремячинского ГОКа именные письма с поздравлениями. В свою очередь сотрудники компании передали Деду Морозу небольшие пожертвования, которые были направлены на приобретение подарков детям, находящимся на лечении в Котельниковской районной больнице. 
В самый канун Нового года волонтеры, Дед Мороз, Снегурочка, Винни-Пух и Тигруля поздравили малышей, их родителей и медицинский персонал с праздником. Даже в больничных стенах дети смогли побеседовать с настоящим Дедом Морозом и рассказать ему заранее приготовленное стихотворение, поиграть и сфотографироваться на память с забавными и добрыми героями мультфильмов.
«Организация праздника для маленьких пациентов Котельниковской районной больницы – добрая традиция компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», так как благотворительность входит в число важных приоритетов всех предприятий группы «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко», - пояснили информагентству в пресс-службе компании.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Общество
09.01.2020 09:57
Общество 09.01.2020 09:57
Обсудить

0
Далее
Общество
08.01.2020 16:04
Общество 08.01.2020 16:04
47 Обсудить

0
Далее
Общество
08.01.2020 11:57
Общество 08.01.2020 11:57
2 Обсудить

0
Далее
Общество
08.01.2020 08:29
Общество 08.01.2020 08:29
59 Обсудить

0
Далее
Общество
07.01.2020 17:11
Общество 07.01.2020 17:11
5 Обсудить

0
Далее
Общество
07.01.2020 15:48
Общество 07.01.2020 15:48
8 Обсудить

0
Далее
Общество
06.01.2020 19:24
Общество 06.01.2020 19:24
6 Обсудить

0
Далее
Общество
06.01.2020 13:45
Общество 06.01.2020 13:45
5 Обсудить

0
Далее
Общество
06.01.2020 11:01
Общество 06.01.2020 11:01
13 Обсудить

0
Далее
Общество
06.01.2020 09:57
Общество 06.01.2020 09:57
2 Обсудить

0
Далее
Общество
06.01.2020 09:46
Общество 06.01.2020 09:46
7 Обсудить

0
Далее
Общество
06.01.2020 09:42
Общество 06.01.2020 09:42
1 Обсудить

0
Далее
Общество
05.01.2020 20:11
Общество 05.01.2020 20:11
1 Обсудить

0
Далее
Общество
05.01.2020 19:08
Общество 05.01.2020 19:08
17 Обсудить

0
Далее
Общество
05.01.2020 17:49
Общество 05.01.2020 17:49
3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

10:12
На трассе «Волгоград-Астрахань» «ЯндексТакси» улетело в кюветСмотреть фотографии
09:57
В Волжском недостроенный универмаг "Диамант" снова пытаются продатьСмотреть фотографии
09:54
«Красный Октябрь» прошел ресертификацию по системе «Военный регистр»Смотреть фотографии
09:41
Жители Котельниково пришли на помощь Деду Морозу и помогли главному герою подарить сказку детямСмотреть фотографии
09:40
В Волгограде в ДТП с такси погиб мужчинаСмотреть фотографии
09:32
В Волжском любителей селфи приняли за похитителей светодиодного оленяСмотреть фотографии
21:07
Драмы, рождение и возрождение памятников Волгограда в 2019 годуСмотреть фотографии
16:43
В Волгоградской области потеряли счет нищимСмотреть фотографии
16:04
Новогодний "подарок" от УК: жителям дома под Волгоградом пригрозили отключить интернетСмотреть фотографии
13:38
«Худшего состояния я не видел»: губернатор нарисовал светлое будущее казачьего театра в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:18
В Волжском пытались похитить второго светодиодного оленяСмотреть фотографии
11:57
«Снег выпал только в январе»: в Волгоград пришла белая зимаСмотреть фотографии
11:19
Житель Волгограда отделался условным сроком за попытку дать взятку полицейскомуСмотреть фотографии
09:46
Под Волгоградом в аварии погибла 90-летняя женщина,пострадали двое детей и четверо взрослыхСмотреть фотографии
08:29
Покой им только снится: волгоградцы, удивившие боевыми качествами в 2019 годуСмотреть фотографии
21:18
Пламенный привет: в Волгограде пиротехники дали огонькуСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде таможня «опустошила» табачную лавкуСмотреть фотографии
15:48
Из-за рождественского снега на улицы Волгограда вышло более 50 единиц спецтехникиСмотреть фотографии
13:02
Преступление и наказание: громкие судебные процессы 2019 года в Волгоградской области Смотреть фотографии
11:30
В Волгограде при содействии ФСБ раскрыли дело о взятке за сдачу экзамена на статус адвокатаСмотреть фотографии
09:25
«В полицию никто не обращался»: разбросавшему в Волгограде деньги чеченскому блогеру ничего не грозит Смотреть фотографииCмотреть видео
09:22
Под Волгоградом женщина-водитель умерла в реанимации после лобового столкновения на трассеСмотреть фотографии
09:06
Волгоградский поэт и прозаик Елизавета Иванникова получила награду за снежное сердцеСмотреть фотографии
07:28
Скандальную акцию с толпой в Волгограде прокомментировал отец блогера-организатораСмотреть фотографии
21:46
Правительство РФ выделило Волгоградской области 2 миллиарда рублей на новый корпус онкологииСмотреть фотографии
19:24
Митрополит Волгоградский и Камышинский обратился к верующим с Рождественским посланиемСмотреть фотографии
17:24
Политика, любовь и грусть по Волгограду: о чем говорили мужчины и женщины в 2019 годуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:31
Волгоградскому музею имени Машкова пообещали добавить площадейСмотреть фотографии
13:45
82-летняя волгоградка стала участницей «Рождественского забега»Смотреть фотографии
13:20
«Волгоград Арена» в 2020 году стала «съедать» бюджетные миллионыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 