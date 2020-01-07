Из-за рождественского снега на улицы Волгограда вышло более 50 единиц спецтехники





Более полусотни единиц спецтехники вышли на дороги Волгограда для уборки снега. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, сейчас ведется работа на основных магистралях, по которым проходят маршруты общественного транспорта. После этого машины переместятся на второстепенные улицы и внутрирайонные проезды. Согласно прогнозам, снегопад ближе к ночи будет усиливаться, а температура воздуха понижаться.

Коммунальные службы призывают водителей быть осторожнее - соблюдать безопасную дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования, резкого торможения и не оставлять транспорт на краю проезжей части, чтобы не мешать снегоуборочной технике.



