Из-за рождественского снега на улицы Волгограда вышло более 50 единиц спецтехники

Общество 07.01.2020 15:48
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07.01.2020 15:48
Более полусотни единиц спецтехники вышли на дороги Волгограда для уборки снега. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, сейчас ведется работа на основных магистралях, по которым проходят маршруты общественного транспорта. После этого машины переместятся на второстепенные улицы и внутрирайонные проезды. Согласно прогнозам, снегопад ближе к ночи будет усиливаться, а температура воздуха понижаться.
Коммунальные службы призывают водителей быть осторожнее - соблюдать безопасную дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования, резкого торможения и не оставлять транспорт на краю проезжей части, чтобы не мешать снегоуборочной технике.
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