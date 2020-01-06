В волгоградском храме собрали рождественские подарки для одиноких и больных

Общество 06.01.2020 09:57
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06.01.2020 09:57
Сегодня еще можно успеть поучаствовать в благотворительной акции, которая проходит в храме праведного адмирала Феодора Ушакова с 8 декабря по 6 января. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградской епархии, за это время собрано 93 подарка. Сладости и фрукты предназначаются для больных детей, одиноких стариков, бездомных и малоимущих людей, многодетных семей и пациентов больниц. Подарки принимают по адресу ул. Фадеева, 39б.
Напомним, рождественские службы начнутся сегодня вечером в храмах Волгоградской области. Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершит рождественские службы 6 и 7 января в храме преп. Сергия Радонежского, Казанском кафедральном соборе и Свято-Духовом монастыре.
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