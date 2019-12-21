С понедельника по пятницу: лучшие фото недели от ИА «Высота 102»

Общество 21.12.2019 10:23
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21.12.2019 10:23
На этой неделе член регионального отделения ОНФ Владимир Ерофеев в очередной раз провел рейд по оценке доступности среды для инвалидов. Чуда не случилось – колясочник вновь поставил «неуд» владельцам магазинов и прочих общественных заведений. Установленные пандусы зачастую помощи нуждающемуся в них человеку не приносят. Формально же, требование закона выполнено – прокуратура не придерется.
Храм Александра Невского – снова в подборке лучших снимков уходящей семидневки. На фото запечатлен ответственный момент установки главного купола собора. Завершить монтаж конструкции высотой 10 метров рабочие планируют до конца года. После на купол водрузят шестиметровый крест. Параллельно внутри здания ведутся работы по росписи стен.
В среду журналисты ИА «Высота 102» побывали на острове Голодный, где началась подготовка строительства новой станции биологической очистки. По плану, первый этап работ завершится в 2022 году. Основу нового комплекса составят 8 специальных резервуаров. На снимке – сотрудники станции очистных сооружений, которые возвращаются на кораблике в город после очередной смены.
19 декабря в Москве прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. В волгоградской библиотеке имени Горького организовали коллективный просмотр. Перед голубым экраном в течение 4,5 часов затаив дыхание сидели депутаты, чиновники, общественники, политологи и журналисты. По завершении участники сеанса принялись обсуждать то, что сказал лидер страны.
Другой лидер уже несуществующей страны тоже привлек внимание общественности Волгограда на этой неделе. Памятник Иосифу Сталину установили возле офиса Сталинградского обкома КПРФ. Правда, тут же возникла угроза демонтажа бюста. Власти города в ближайшее время могут инициировать проверку по факту несанкционированного появления бронзового монумента у входа в здание № 8 на улице Новороссийской.
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