Экономика

Долой 7,8 %: в Волгоградской области снижают мусорный тариф

Экономика 20.12.2019 16:20
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20.12.2019 16:20


В 2020 году снижение тарифа на вывоз ТКО в Волгоградской области к уровню декабря 2019 года составит 7,8%. Как стало известно ИА «Высота 102», коллегия комитета тарифного регулирования приняла решение не без ненавязчивого участия первых лиц обладминистрации. 
Таким образом, с 1 января наступающего года для жителей многоквартирных домов плата составит 105,91 рубля с человека, для жителей индивидуальных жилых домов — 104,37 рубля с человека. Напомним, в 2019 году мы платили за вывоз мусора больше: жители многоквартирных домов — 114,92 рубля с человека, индивидуальных — 113,25 рубля с человека.
Специалисты отмечают, что на снижение тарифа сработали первые результаты мусорной реформы. «Значимый фактор, который повлиял на снижение тарифа, - это запуск сортировки. Мы видим значительное снижение объемов захоронения, что приводит к снижению стоимости услуг. Видим увеличение утилизированных отходов, увеличение цен на рынке вторсырья — прирастают доходы от утилизации, которые играют на снижение тарифа. Так что первые результаты реформы сработали на снижение тарифа. Кроме того, мы воспользовались изменениями в налоговом  кодексе и предоставляем освобождение регоператору от налога на добавленную стоимость, при этом входной НДС, который несет регоператор, включен в его себестоимость», - пояснила председатель комитета тарифного регулирования Светлана Горелова.

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