Общество

В Волгоградской области покупают почти полсотни квартир для жителей аварийных домов

Общество 20.12.2019 16:19
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20.12.2019 16:19


Из 104 квартир, приобретенных в Волгоградской области для переселения граждан из аварийного жилья в 2019 году, 42 квартиры закуплены на территории Волжского в новостройках  и 62 квартиры - в Волгограде в новых жилых комплексах.  До конца года в Волжском планируется приобрести еще свыше 30 квартир, в Волгограде – более 240 квартир, сообщили ИА «Высота 102» в комитете строительства Волгоградской области.
Кроме того, администрацией Волгограда  заключены 42 соглашения с гражданами о выкупе жилых помещений, по которым сейчас проводятся выплаты. Напомним, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Волгоградской области реализуется региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". До 2025 года предстоит расселить более 170 тыс. кв. м аварийного фонда, новое жилье получат почти 11 тыс. жителей региона. 
Между тем, на уровне федерального центра утверждены новые механизмы расселения жилья. Согласно информации официального сайта Минстроя России при расселении аварийного жилого фонда собственники квартир в таких домах теперь смогут получить субсидии на приобретение жилья или компенсировать проценты по ипотечным кредитам. Для этих целей будут использоваться федеральные средства. Поправки в жилищное законодательство Российской Федерации, принятые депутатами Государственной думы РФ в третьем чтении 18 декабря, предусматривают и ряд других новых механизмов по расселению аварийных домов.
В частности, федеральные, региональные органы власти, а также органы местного самоуправления будут наделены полномочиями по признанию многоквартирных домов аварийными, подлежащими сносу или реконструкции.
В том случае, если дом создает угрозу обрушения, то принятыми поправками предусмотрено предоставление временного жилья из маневренного фонда на срок до двух лет. В течение этого времени власти должны будут либо выплатить компенсацию людям на приобретение квартир, либо предоставить новое жилье.

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