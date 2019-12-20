В Волгограде перед новым годом посадили пятиметровые ели и ивы





Агрономы высадили первые 100 крупномерных деревьев на зеленой зоне вдоль новой дороги по ул. Хорошева. Всего здесь появится свыше 400 крупномерных деревьев хвойных и лиственных пород, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.

Специалисты приступили к озеленению территории в период, когда в Волгограде установилась теплая погода с температурой выше нуля по Цельсию. В настоящее время растения пребывают в состоянии сна, поэтому с началом вегетационного периода они быстрее адаптируются к новым условиям, заверяют специалисты.

Среди растений, которые украсят прогулочную зону по ул. Хорошева - пятиметровые ивы, остролистные клены, черемуха и шестиметровые сербские ели. В дополнение к ним для создания ландшафтной композиции агрономы высаживают рябины и ели обыкновенные.

«Одним из главных критериев в ходе подбора видового ассортимента растений стала их устойчивость к природно-климатическим условиям Волгоградской области. Все деревья доставлены из местных питомников, - рассказала представитель субподрядной организации Екатерина Бабакина. – Уже высажены аллеи из кленов остролистных и черемухи обыкновенной, завершит оформление бульварной зоны аллея из плакучих ив».

Вдоль автомобильной дороги специалисты обустроили пешеходные аллеи и велодорожку, смонтировали освещение. В ближайшее время рабочие расставят вдоль зеленой зоны парковую мебель.

«Когда мы приступили к работам, здесь был пустырь. Сегодня на участке дороги по улице Хорошева от бульвара 30-летия Победы до Дворца водных видов спорта построена дорога и тротуарная зона общей площадью 18 тысяч квадратных метров», - рассказал представитель МБУ «Северное» Константин Княжиченко.



