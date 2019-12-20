Общество

В Волгограде перед новым годом посадили пятиметровые ели и ивы

Общество 20.12.2019 14:53
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20.12.2019 14:53


Агрономы высадили первые 100 крупномерных деревьев на зеленой зоне вдоль новой дороги по ул. Хорошева. Всего здесь появится свыше 400 крупномерных деревьев хвойных и лиственных пород, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. 
Специалисты  приступили к озеленению территории  в период, когда в Волгограде установилась теплая погода с температурой выше нуля по Цельсию. В настоящее время растения пребывают в состоянии сна, поэтому с началом вегетационного периода они быстрее адаптируются  к новым условиям, заверяют специалисты.
Среди растений, которые украсят прогулочную зону по ул. Хорошева - пятиметровые ивы, остролистные клены, черемуха и шестиметровые сербские ели. В дополнение к ним для создания ландшафтной композиции агрономы высаживают рябины и ели обыкновенные.
«Одним из главных критериев в ходе  подбора видового ассортимента растений стала их устойчивость к природно-климатическим условиям Волгоградской области. Все деревья доставлены из местных питомников, - рассказала представитель субподрядной организации Екатерина Бабакина. – Уже высажены аллеи из кленов остролистных и черемухи обыкновенной, завершит оформление бульварной зоны аллея из плакучих ив».
Вдоль автомобильной дороги специалисты обустроили пешеходные аллеи и велодорожку, смонтировали освещение. В ближайшее время рабочие расставят вдоль зеленой зоны парковую мебель.
«Когда мы приступили к работам, здесь был пустырь. Сегодня  на участке дороги по улице Хорошева от бульвара 30-летия Победы до Дворца водных видов спорта  построена дорога и тротуарная зона общей площадью  18 тысяч квадратных метров», -  рассказал представитель МБУ «Северное» Константин Княжиченко.

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