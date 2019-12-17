«Ростелеком» в Волгограде поздравил детей с ограниченными возможностями с наступающим новогодним праздником





«Ростелеком» в Волгограде организовал новогоднее мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья. Участниками волшебного праздника стали более 70 воспитанников Волгоградской коррекционной школы-интерната № 4, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

В гости к ребятам пришли Дед Мороз, Снегурочка, их помощники – сказочные герои, а также символ будущего года – мышка. Почти два часа они создавали новогоднее настроение и волшебную атмосферу – играли, пели, танцевали, загадывали загадки, показывали фокусы и вовлекали детей в праздничное действие.

«Новый год – это праздник с особой атмосферой детства и чудес, именно поэтому хочется, чтобы волшебство пришло к тем, кому оно нужно больше всего. Девчонкам и мальчишкам с ограниченными возможностями здоровья не часто приходится бывать на праздничных представлениях, и мы постарались, чтобы каждый воспитанник школы смог ощутить радость и тепло в преддверии праздника. Проявлять внимание, заботу и человечность – это непросто социальная политика компании, а потребность каждого из нас делать доброе дело и вкладывать частичку души в любое мероприятие “Ростелекома”. Я надеюсь, что незабываемые эмоции и радостное настроение, которые детки получили на празднике, они сохранят на весь год», –отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».





В завершении праздничного представления ребят ждали подарки и сувениры от «Ростелекома», а также чаепитие и вкусные новогодние пряники с брендом телекоммуникационного оператора.

«Здорово, что есть люди и компании, готовые протянуть руку помощи и порадовать наших воспитанников. Веселье, игры и праздники необходимы любому ребенку. А детям с особенностями здоровья они важны в гораздо большей степени, как и новые впечатления, доброе отношение и личный эмоциональный отклик. Все это стимулирует прогресс в развитии, обогащает интеллект и внутренний мир ребят. Спасибо нашему доброму другу “Ростелекому” за неравнодушие, готовность не только помочь, но и просто подарить счастливые минуты», – отметила Оксана Чермашенцева, заместитель директора школы-интерната №4.

В Волгоградской коррекционной школе-интернате № 4 обучаются 150 детей школьного возраста, 100 из них находятся в образовательном учреждении круглосуточно. «Ростелеком» на протяжении нескольких лет оказывает помощь и поддержку воспитанникам школы-интерната и дарит ребятам не только праздники, но и дополнительные возможности для обучения и развития. Недавно специалисты компании оборудовали для детей персональными компьютерами специальный класс, а также предоставили бесплатный доступ к интернету.



