



Сюрприз для автолюбителей приготовили сотрудники ГИБДД Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, полицейские вышли на дороги с горячими напитками и пряниками. Профилактическую акцию назвали «За рулем – ничего крепче чая».

Мероприятие приурочили к международному Дню чая, который отмечается 15 декабря. Водителям предлагали согревающий напиток и вручали информационные листовки. В преддверии новогодних каникул напомнить автовладельцам о том, что вождение и алкоголь не совместимы – лишним не будет.

Сообщить о фактах управления транспортом водителями в состоянии опьянения волжане могут по телефону дежурной части (8443) 58-22-11. Как правило, такие сообщения поступают от водителей такси, персонала АЗС, придорожных кафе и магазинов.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.