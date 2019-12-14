Общество 14.12.2019 15:01
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14.12.2019 15:01
Сюрприз для автолюбителей приготовили сотрудники ГИБДД Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, полицейские вышли на дороги с горячими напитками и пряниками. Профилактическую акцию назвали «За рулем – ничего крепче чая».
Мероприятие приурочили к международному Дню чая, который отмечается 15 декабря. Водителям предлагали согревающий напиток и вручали информационные листовки. В преддверии новогодних каникул напомнить автовладельцам о том, что вождение и алкоголь не совместимы – лишним не будет.
Сообщить о фактах управления транспортом водителями в состоянии опьянения волжане могут по телефону дежурной части (8443) 58-22-11. Как правило, такие сообщения поступают от водителей такси, персонала АЗС, придорожных кафе и магазинов.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
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