В Волгограде на двух домах культурного наследия исправят ошибки капремонта

Общество 13.12.2019 13:51
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13.12.2019 13:51
Жителям домов №20 по ул. Мира и №93 по проспекту Ленина пообещали исправить последствия капремонта. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении ОНФ, строители при наступлении тепла должны вернуться на проблемные объекты, чтобы довести дело до ума. Ранее жители дома №20 по ул. Мира жаловались на трещины на фасаде, обрушение фасадных элементов. В августе текущего года прямо на пешеходную зону улицы упала часть одного из балконов и лепнины, украшающей крышу. В доме №93 по проспекту Ленина фасад окрашивали в дождь и снег, из-за чего он стал быстро осыпаться. Замена труб теплоснабжения начиналась тоже в спешке за месяц до начала отопительного сезона.
Одной из причин недостатков при капремонте на ОКН, которых в Волгограде более 300, эксперты назвали нехватку средств для ремонта таких зданий. На проведение специальных мероприятий по государственной охране и дополнительные затраты по реставрации требуется больше средств, чем для обычных домов. При этом плата на счет фонда капремонта взимается стандартная. Также проблемой является привлечение к ремонту на ОКН субподрядных организаций, порой не имеющих лицензию на такие виды работ.
К слову, директор регионального фонда капитального ремонта Алексей Конотопкин пообещал, что работы по исправлению недостатков работы предыдущего подрядчика на доме №20 по улице Мира начнутся весной (сейчас идет документальное урегулирование). А работы по капремонту систем водо- и теплоснабжения в доме №93 по проспекту Ленина также перенесены на теплый сезон 2020 года, как и хотели жильцы.
«Считаем, что необходимо разработать единый проект на все виды работ по капремонту для жилых домов, являющихся объектами культурного наследия, а также усилить контроль на этапе приемки работ. Увеличивать взнос в фонд капремонта для жителей таких домов не будет справедливым, необходима местная программа софинансирования, так как большинство из таких зданий имеют статус ОКН регионального значения. Также мы предлагаем властям рассмотреть вариант своеобразной шефской помощи, когда предприятие закрепляется за определенным домом ОКН и берет часть финансирования по его ремонту на себя», - рассказала член регионального штаба ОНФ, эксперт тематической площадки ОНФ «Культура» Лидия Будченко.
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