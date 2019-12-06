Общество 06.12.2019 08:27
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06.12.2019 08:27
Суд защитил права 84-летней жительницы Новоаннинского района Волгоградской области на признание жилого дома аварийным, несмотря на протест чиновников инспекции госжилнадзора по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского облсуда, в 1994 году пожилая женщина, имеющая статус вынужденного переселенца, приехала в поселок Панфилово Новоаннинского района и приобрела дом.
С 2012 года дом стал разрушаться. Начиная с 2016 года, Л.П.Якименко неоднократно обращалась в администрацию Панфиловского сельского поселения Новоаннинского муниципального района, в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области с заявлениями о признании жилого дома аварийным. Наконец, в мае 2019 года было проведено обследование технического состояния жилого дома, по результатам которого в межведомственную комиссию администрации Панфиловского сельского поселения направлено заключение для его рассмотрения и принятия решения. Эксперты установили: строительные конструкции здания жилого дома находятся в аварийном состоянии, характеризующимися повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения. А разрушения и повреждения, выявленные при обследовании, не отвечают требованиям норм пригодности конструкций здания. В связи с этим жилой дом следует признать аварийным и непригодным для проживания, сделали вывод эксперты.
Межведомственная комиссия администрации Панфиловского сельского поселения в сентябре этого года приняла решение о признании жилого дома пригодным для дальнейшего проживания.
Однако инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области оспорила указанное решение межведомственной комиссии администрации Панфиловского сельского поселения в судебном порядке. Но суд встал на сторону престарелой женщины и обязал межведомственную комиссию администрации Панфиловского сельского поселения Новоаннинского муниципального района принять решение о признании помещения непригодным для проживания и подлежащим сносу. Решение суда не вступило в законную силу.
Напомним, недавно депутат Волгоградской облдумы, бывший заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина призвала чиновников на местах не бояться признавать дома аварийными. В настоящее время органы местного самоуправления присваивают такой статус опасным для жизни домам весьма неохотно, так как это обязывает муниципалитеты заниматься расселением жителей таких домов и, соответственно, нести дополнительную финансовую нагрузку на бюджеты.
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