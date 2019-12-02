



На новое непривычное место переезжает новогодняя ель с площади Павших Борцов в центре Волгограда. Традиционно в прежние годы тогда еще главная елка города располагалась в центре площади перед трибунами. Сегодня рабочие приступили к монтажу каркаса 18-метровой "лесной красавицы" напротив здания главпочтамта. Это известие может порадовать автолюбителей, которые не лишатся большой парковки возле строящегося храма Александра Невского.

Впервые главный новогодний символ Волгограда разместится в пойме реки Царица возле музея «Россия – моя история». Это будет совершенно новая елка, которую приобретут за внебюджетные средства. Там же будут проходить основные праздничные гуляния.

Атмосфера предстоящего торжества в Волгограде пока не ощущается, но первые признаки приближения Нового года все-таки видны. К примеру, н а проспекте Жукова в конце минувшей недели появился арт-объект в виде елки из новогодних шаров. В ближайшее время улицы города украсят иллюминации и светодиодные фигуры.



