Общество 02.12.2019 17:56
584 2
02.12.2019 17:56
На новое непривычное место переезжает новогодняя ель с площади Павших Борцов в центре Волгограда. Традиционно в прежние годы тогда еще главная елка города располагалась в центре площади перед трибунами. Сегодня рабочие приступили к монтажу каркаса 18-метровой "лесной красавицы" напротив здания главпочтамта. Это известие может порадовать автолюбителей, которые не лишатся большой парковки возле строящегося храма Александра Невского.
Впервые главный новогодний символ Волгограда разместится в пойме реки Царица возле музея «Россия – моя история». Это будет совершенно новая елка, которую приобретут за внебюджетные средства. Там же будут проходить основные праздничные гуляния.
Атмосфера предстоящего торжества в Волгограде пока не ощущается, но первые признаки приближения Нового года все-таки видны. К примеру, на проспекте Жукова в конце минувшей недели появился арт-объект в виде елки из новогодних шаров. В ближайшее время улицы города украсят иллюминации и светодиодные фигуры.
Реклама
В Волгограде жителям отдаленного поселка дали призрачную надежду на газификацию02.12.2019 19:22
Депутаты Волгоградской облдумы согласны на митинги под своими окнами02.12.2019 16:24
В центре Волгограда на любимый депутатами ресторан могут повесить крупный штраф02.12.2019 14:11
В Сочи поднимут дело о выборах депутатов Волгоградской облдумы02.12.2019 12:50
"Цирюльники" с бензопилами взялись за главное дерево Волгограда02.12.2019 10:19
В Волгограде дорогу около детского сада сковали фекальные глыбы02.12.2019 10:16
Волгоградские коммунальщики провели бессонную ночь02.12.2019 08:46
Мусорному регоператору в Волгоградской области выставили штраф за срыв проверки01.12.2019 17:40
Соболезнования в связи с трагедией в Забайкалье выразил губернатор Волгоградской области01.12.2019 16:17
ЧМ не отпускает: авторов путеводителя по Волгограду для иностранцев отметили премиями01.12.2019 13:15
В первый день зимы в Волгограде развеялся туман01.12.2019 12:23
Мэрия Волгограда оптом закупает квартиры для переселенцев01.12.2019 11:22
В Волгограде поставят разноцветные остановки за 30 миллионов рублей30.11.2019 22:20
Второй самолет из Москвы улетел на посадку в Астрахань из-за тумана в Волгограде30.11.2019 17:00
Соцопрос мэрии Волгограда о парковках «зацепил за живое» горожан30.11.2019 14:45
Реклама