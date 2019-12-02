Общество

Депутаты Волгоградской облдумы согласны на митинги под своими окнами

Общество 02.12.2019 16:24
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02.12.2019 16:24


Региональное законодательство о проведении публичных мероприятий на территории Волгоградской области будет приведено в соответствие с решением Конституционного суда РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный на сайте областной думы проект внесения изменений в региональный закон, документ  предусматривает исключение из закона нескольких пунктов. В частности, речь идет о запрете собраний, митингов, шествий и демонстраций на расстоянии ближе ста метров от зданий, занимаемых областной думой и администрацией области, а также зданий, занимаемых ГУ МВД, УФСБ, управлением Росгвардии, ГУ МЧС, СУ СК, а также УФСИН, органами прокуратуры и воинскими частями. Теперь эти пункты исчезнут из регионального закона. Проект внесли 23 депутата областной думы и двое членов Совета Федерации – Сергей Горняков и Николай Семисотов. 
Напомним, ранее в Конституционный суд РФ пожаловались жительницы Сыктывкара Марина Седова и Вера Терешонкова, которым власти столицы Коми отказывались согласовывать акции на Стефановской площади. На этой площади на этаже одного из административных зданий несколько кабинетов занимает Конституционный суд Коми, его расположение и служило поводом для запрета любых публичных мероприятий на Стефановской.
В частности Терешонковой чиновники запретили проводить православный молебен в память о жертвах репрессий на 25 человек, хотя на этой площади до революции стоял главный храм Коми края, который разрушили коммунисты. Седовой не разрешили проводить митинг по проблемам  городского общественного транспорта. В обоих случаях активисткам предлагали провести свои акции в гайд-парках и ссылались на региональный закон, который запрещает митинги на Стефановской площади. КС потребовал отменить этот закон и все аналогичные акты в регионах, потому что они противоречат Конституции и духу федеральных законов.
При этом у чиновников останется возможность отказывать активистам в согласовании митингов, но теперь им придется обосновать свое решение. Чаще всего в регионах отказывали активистам под предлогом того, что на площадке уже заявлено другое мероприятие, даже если заявители приносили документы в максимально ранний (из предусмотренных законом) срок.
Между тем, признанная сегодня неконституционной законодательная инициатива  региональных депутатов на установление тотального запрета проведения митингов около административных зданий и управлений силовых структур некоторое время назад сподвигла  и муниципалитеты на расширение списка объектов, где «больше трех не собираться». Так, волжские власти хотели запретить проведение публичных мероприятий около органов местного самоуправления, учреждений спорта, остановок общественного транспорта и даже детских площадок и эстакад. Однако такая инициатива так и осталась нереализованной. 
Напомним, самая масштабная акция протеста под окнами администрации области и регпарламента состоялась в сентябре 2013 года, когда в сквер напротив административного здания по проспекту Ленина, 9 пришли сотни людей, не согласившихся с фальсификациями на выборах депутатов Волгоградской городской думы. Эту акцию назвали "ОккупайЛенин" и коммунисты вместе с неравнодушными горожанами несколько дней держали оборону в разбитых палатках, проводили митинги и кричали в микрофон бывшему губернатору Волгоградской области "Боженов, уходи!". 

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