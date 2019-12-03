Общество

В сквере-пустыне в Волгограде ведут раскопки

Общество 03.12.2019 06:58
11695 5
03.12.2019 06:58


В сквере за храмом Александра Невского идут работы по обустройству дорожек. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», некоторые участки уже выложены брусчаткой, на некоторых рабочие образуют контуры будущих пешеходных магистралей. 

В активной фазе – работы по прокладке коммуникаций. Поэтому по большей части сквер похож на место для раскопок. Кое-где рабочие буквально по пояс в земле совершают какие-то манипуляции. 
 

В целом сквер выглядит довольно мрачно. Не прибавляют настроения «скелеты» оставшихся в живых деревьев. Напомним, сквер за храмом Александра Невского превратился в пустыню после тотальной вырубки.

Согласно дендроплану, здесь должны были сохранить 123 дерева, на самом деле можно по пальцам пересчитать, сколько зеленых насаждений  «пощадили». Ранее за отсутствие контроля за работами в сквере лишился своей должности глава Центрального района Владимир Матасов.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Все операции с коммерческой недвижимостью
Общество
03.12.2019 09:31
Общество 03.12.2019 09:31
4190 2 Обсудить

0
Далее
Общество
02.12.2019 19:22
Общество 02.12.2019 19:22
2286 9 Обсудить

0
Далее
Общество
02.12.2019 17:56
Общество 02.12.2019 17:56
1226 7 Обсудить

0
Далее
Общество
02.12.2019 16:24
Общество 02.12.2019 16:24
23477 25 Обсудить

0
Далее
Общество
02.12.2019 14:11
Общество 02.12.2019 14:11
8604 15 Обсудить

0
Далее
Общество
02.12.2019 12:50
Общество 02.12.2019 12:50
5192 33 Обсудить

0
Далее
Общество
02.12.2019 10:19
Общество 02.12.2019 10:19
7947 8 Обсудить

0
Далее
Общество
02.12.2019 10:16
Общество 02.12.2019 10:16
5327 20 Обсудить

0
Далее
Общество
02.12.2019 08:46
Общество 02.12.2019 08:46
1047 3 Обсудить

0
Далее
Общество
01.12.2019 17:40
Общество 01.12.2019 17:40
3694 3 Обсудить

0
Далее
Общество
01.12.2019 16:17
Общество 01.12.2019 16:17
12277 1 Обсудить

0
Далее
Общество
01.12.2019 13:15
Общество 01.12.2019 13:15
2281 2 Обсудить

0
Далее
Общество
01.12.2019 12:23
Общество 01.12.2019 12:23
2597 8 Обсудить

0
Далее
Общество
01.12.2019 11:22
Общество 01.12.2019 11:22
5057 7 Обсудить

0
Далее
Общество
30.11.2019 22:20
Общество 30.11.2019 22:20
16599 21 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

09:35
Подпольный цех по производству дизтоплива для АЗС выявили под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:31
Депутатам Волгоградской облдумы «кинут» на телефоны 1,7 миллиона рублейСмотреть фотографии
09:11
В Волгоградской области активизировался грипп группы ВСмотреть фотографии
06:58
В сквере-пустыне в Волгограде ведут раскопкиСмотреть фотографии
19:22
В Волгограде жителям отдаленного поселка дали призрачную надежду на газификациюСмотреть фотографии
17:13
МЧС предупреждает о метели и снежных заносах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:50
«Собачье» дело экс-директора Горпитомника Волгограда направлено в судСмотреть фотографии
16:24
Депутаты Волгоградской облдумы созрели для митингов под своими окнамиСмотреть фотографии
14:27
В Волгограде впервые довели до суда дело против строительных мошенниковСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде следователи ФСБ вскрыли аферу с участием мертвеца и жителя Астраханской областиСмотреть фотографии
14:11
В центре Волгограда на любимый депутатами ресторан могут повесить крупный штрафСмотреть фотографии
14:09
Площадь теплиц компании «БОТАНИКА» достигла 63 гектаровСмотреть фотографии
13:42
В Волгоградской области тандем налоговой и прокуратуры «вывел из тени» 269 работниковСмотреть фотографии
13:19
Рождение чуда: в волгоградском соборе Александра Невского оживают стеныСмотреть фотографии
12:50
В Сочи поднимут дело о выборах депутатов Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
12:07
Заглянули в будущее: Гремячинский ГОК посетила делегация старшеклассниковСмотреть фотографии
11:14
В лаборатории «Гемотест» началась новогодняя распродажаСмотреть фотографии
10:46
Легенда русского рока Гарик Сукачев едет с концертом в ВолгоградСмотреть фотографии
10:19
"Цирюльники" с бензопилами взялись за главное дерево ВолгоградаСмотреть фотографии
10:16
В Волгограде дорогу около детского сада сковали фекальные глыбыСмотреть фотографии
09:06
ООО «Капитал МС» приглашает волгоградцев для замены полисов старого образца в офисы филиалаСмотреть фотографии
08:31
В Волгоградской области почти четверть работающих получает меньше 15 тысяч рублейСмотреть фотографии
07:37
Под Волгоградом водитель-дальнобойщик из Смоленска сгорел в кабине большегрузаСмотреть фотографии
17:40
Мусорному регоператору в Волгоградской области выставили штраф за срыв проверкиСмотреть фотографии
16:17
Соболезнования в связи с трагедией в Забайкалье выразил губернатор Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:43
Лидеров волгоградских коммунистов обвинили в «любви» к партии властиСмотреть фотографии
13:15
ЧМ не отпускает: авторов путеводителя по Волгограду для иностранцев отметили премиямиСмотреть фотографии
12:23
В первый день зимы в Волгограде развеялся туманСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде обманутые дольщики ЖК «Династия» и «Адмиралтейский» вышли на очередной митингСмотреть фотографии
11:22
Мэрия Волгограда оптом закупает квартиры для переселенцевСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 