В сквере-пустыне в Волгограде ведут раскопки

Общество 03.12.2019 06:58
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03.12.2019 06:58
В сквере за храмом Александра Невского идут работы по обустройству дорожек. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», некоторые участки уже выложены брусчаткой, на некоторых рабочие образуют контуры будущих пешеходных магистралей.
В активной фазе – работы по прокладке коммуникаций. Поэтому по большей части сквер похож на место для раскопок. Кое-где рабочие буквально по пояс в земле совершают какие-то манипуляции.
В целом сквер выглядит довольно мрачно. Не прибавляют настроения «скелеты» оставшихся в живых деревьев. Напомним, сквер за храмом Александра Невского превратился в пустыню после тотальной вырубки.
Согласно дендроплану, здесь должны были сохранить 123 дерева, на самом деле можно по пальцам пересчитать, сколько зеленых насаждений «пощадили». Ранее за отсутствие контроля за работами в сквере лишился своей должности глава Центрального района Владимир Матасов.
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