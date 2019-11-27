













Дыры в окнах, грибок на стенах душевой комнаты, обшарпанные стены и только ледяная вода - обитатели пятиэтажки провели видеоэкскурсию для всех желающих оценить качество жизни в Керамическом поселке на юге Волгограда. Отопление в доме №19 по улице 2-ая Штурманская появилось только на прошлой неделе, сообщает ИА «Высота 102». А вот когда из кранов «пойдет тепленькая» - люди в полном неведении. Прогнившие деревянные оконные рамы в санузлах и щели в проемах при минусовой температуре воздуха на улице усугубляют и без того безнадежную картину. Всего в доме проживают около 40 семей, которым регулярно выставляют коммунальные счета. К примеру, семье из четырех человек раз в месяц приходит квитанция на сумму около 6000 рублей.

От управляющей компании добиться внятных ответов по вопросу отсутствия горячей воды жильцы не могут. Причину, по всей видимости, следует искать в подвале здания, откуда из труб вырываются клубы горячего пара.

Отчаявшись наладить диалог с УК, жители обратились за помощью в муниципальную жилищную инспекцию.

В пресс-службе мэрии информагентству пояснили, что в ходе выездной проверки выявлены факты бездействия компании по устранению проблем на внутридомовых сетях горячего водоснабжения. За этот дом отвечает ООО «УО «Гала Парк». По окончании проверки в адрес УК будет составлено предписание об устранении всех выявленных нарушений до 10 декабря 2019 года. Жилинспекция проконтролируют качество и ход выполнения работ в ходе повторного выезда. В случае игнорирования требований надзорного органа УК могут лишить лицензии на обслуживание данного дома, а за систематическое неисполнение предписаний – лишить права работать на рынке жилищно-коммунальных услуг.



