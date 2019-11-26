С Нулевой продольной в Волгограде вывезли ели в бетонных кадушках





Хвойные деревья и кустарники, украшающие участок с круговым движением на рокадной дороге, специалисты перевезли в питомник. Для перемещения хвойников был выбран период до наступления устойчивых морозов, когда растения уже вошли в состояние покоя, пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. Весной, как только в ночное время температура воздуха установится выше отметки 0°C, тую, можжевельники, ели, сосны и бансай вернут на рокадную дорогу.

В питомнике растения поместят в специальную теплицу, где будет поддерживаться необходимый температурный режим. Чтобы корневая система растений не пострадала, агрономы укроют кадки сеном и специальным синтетическим полотном – геоспаном. Весной деревцам и кустарникам агрономы проведут топиарную стрижку и необходимые мероприятия по подкормке, после чего все зеленые насаждения вернут на уже привычное место.

Зеленый островок на круговой развязке на пересечении ул. Комсомольской и набережной им. 62-й Армии в Центральном районе оборудовали летом этого года. Контейнерное озеленение давно применяется во многих странах мира и городах России. Такой вид высадок позволяет размещать деревья и кустарники в местах с большим числом подземных коммуникаций, где невозможна высадка в открытый грунт. Кроме того, это дает возможность для создания в пешеходных зонах различных декоративных композиций.