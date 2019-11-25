Общество 25.11.2019 12:22
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25.11.2019 12:22
Управляющую компанию "Домуправление №1" в Михайловке обязали устранить нарушения в обеспечении безопасности внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Волгоградского облсуда, иск в суд подал Михайловский межрайонный прокурор.
Надзорное ведомство в ходе проверки выявило, что в 31 многоквартирном доме, которыми управляет ООО "Домуправление №1", превышен нормативный срок службы внутридомового газового оборудования. В конце января текущего года прокуратура направила в адрес управляющей компании представление об устранении нарушений законодательства в сфере обеспечения безопасности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Генеральный директор УК был привлечен к административной ответственности. Однако до настоящего времени диагностирование оборудования не проведено, информация об устранении нарушений не представлена. Суд обязал управляющую компанию провести техническое диагностирование внутридомового газового оборудования с привлечением специализированной организации. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.
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