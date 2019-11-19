В Волгограде готовятся к ледяному дождю

Общество 19.11.2019 15:29
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19.11.2019 15:29
Подразделения муниципальных дорожно-коммунальных служб приведены в готовность в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, по предварительным данным сегодня ночью и в первой половине 20 ноября в Волгограде ожидаются ледяной дождь, туман, что может привести к образованию на дорогах гололедицы.
Спецтехника готова начать обработку дорожного полотна и пешеходных дорожек противогололедными реагентами с первых минут ухудшения погодных условий. В первую очередь будут обрабатываться участки с крутыми и затяжными подъёмами, резкими поворотами и узкой проезжей частью, - таких в черте города насчитывается до двадцати. Чтобы не создавать препятствий работе дорожной техники, автовладельцам не следует бросать транспорт у обочин дорог и проездов.
На сегодняшний день все комбинированные дорожные машины уже оснащены пескоразбрасывателями, щетками подбора снега и отвалами для уборки территорий. В арсенале специализированной техники дорожных предприятий - 80 комбинированных дорожных машин, порядка 20 механических щёток, 20 погрузчиков, 6 автогрейдеров, 6 экскаваторов, 20 самосвалов, а также бульдозеры, снегопогрузчики и другое оборудование, - всего более 160 единиц. Для обработки городских дорог от гололедицы в зимний период на муниципальных базах заготовлено около 65 тысяч тонн песко-соляной смеси.
Администрация Волгограда обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, перестроить режим вождения с учетом погодных условий, использовать автотранспорт, оборудованный зимними шинами, в случае непогоды с пониманием отнестись к возможным затруднениям, связанным с работающей на дорогах спецтехникой.
Напомним, очистка от наледи дворовых территорий - зона полномочий обслуживающих организаций – УК, ТСЖ и т.д. О фактах неудовлетворительной работы управляющих организаций необходимо сообщать в муниципальную жилинспекцию или в администрацию района.
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