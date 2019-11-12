Общество 12.11.2019 17:49
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12.11.2019 17:49
В Дзержинском районе Волгограда парк «Русь» ждут кардинальные перемены. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, объявлен аукцион на разработку документации по благоустройству 4 гектаров территории. Подрядчику предстоит создать концепцию преображения объекта с эскизными проектами.
Планируется разработать дендроплан для дальнейшего озеленения парка. Предпочтение при подборе деревьев и кустарников будет отдано многолетним растениям, устойчивым к засухе, загрязнению воздуха и адаптированным к местным климатическим условиям. Кроме того, в парке появятся цветочные клумбы и газон.
Созданный еще в советские годы парк долгие годы не обновлялся. Чтобы сохранить зону отдыха, несколько лет назад здесь проложили новую систему полива. В дополнение к тем деревьям, которые удалось сохранить, будут высажены новые.
В парке «Русь» также должны появиться детские площадки и велодорожки, старые лавочки заменят на современные парковые диваны. Кроме того, предполагается замена коммуникаций и монтаж видеонаблюдения.
Напомним, ранее в Дзержинском районе завершились работы по созданию первой очереди парка героев-летчиков на бульваре 30-летия Победы. В настоящий момент идет подготовка документации по реализации второго этапа обновления парка.
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