



В Дзержинском районе Волгограда п арк «Русь» ждут кардинальные перемены. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, объявлен аукцион на разработку документации по благоустройству 4 гектаров территории. Подрядчику предстоит создать концепцию преображения объекта с эскизными проектами.

Планируется разработать дендроплан для дальнейшего озеленения парка. Предпочтение при подборе деревьев и кустарников будет отдано многолетним растениям, устойчивым к засухе, загрязнению воздуха и адаптированным к местным климатическим условиям. Кроме того, в парке появятся цветочные клумбы и газон.

Созданный еще в советские годы парк долгие годы не обновлялся. Чтобы сохранить зону отдыха, несколько лет назад здесь проложили новую систему полива. В дополнение к тем деревьям, которые удалось сохранить, будут высажены новые.

В парке «Русь» также должны появиться детские площадки и велодорожки, старые лавочки заменят на современные парковые диваны. Кроме того, предполагается замена коммуникаций и монтаж видеонаблюдения.

Напомним, ранее в Дзержинском районе завершились работы по созданию первой очереди парка героев-летчиков на бульваре 30-летия Победы. В настоящий момент идет подготовка документации по реализации второго этапа обновления парка.



