



С сегодняшнего дня в Волгограде продлен маршрут автобуса №23А. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, транспорт теперь движется от остановки ТЦ «Ашан» в Дзержинском районе до микрорайона «Родниковая Долина», а не до Тулака, как ранее.

На линии вышли дополнительные микроавтобусы, что позволило сохранить интервал движения в пределах 8-10 минут в часы пик. После остановки «ТЮЗ» автобусы №23А продолжают движение по Первой Продольной магистрали в сторону южной части города. После остановки «Ельшанка (Тулака)» транспорт следует через тоннель, затем по улице Электролесовской, далее поворачивает на Краснопресненскую и доезжает до Второй Продольной. После остановки Обувная фабрика» маршрутки поворачивают на улицу Полухина и поднимаются до конечной «Родниковая долина».



