В Волгоградской области понизили прожиточный минимум для всех групп населения

Общество 12.11.2019 08:26
17578 27
12.11.2019 08:26
В Волгоградской области установлен размер прожиточного минимума за третий квартал 2019 года, который оказался ниже, чем во втором квартале, сообщает ИА «Высота 102». Согласно постановлению, подписанному губернатором, этот показатель в третьем квартале на душу населения составил 9566 рублей, для трудоспособного населения – 10277 рублей, для пенсионеров – 7787 рублей, для детей – 9638 рублей. Эти цифры ниже, чем за второй квартал этого года: на душу населения было 10048 рублей, для трудоспособного населения – 10794 рублей, для пенсионеров – 8179 рублей, для детей – 10123 рубля. Напомним, величина прожиточного минимума устанавливается в целях оценки уровня жизни населения, для оказания социальной помощи малоимущим гражданам и для формирования бюджета.
Напомним, одним из первых решений депутатов нового созыва Волгоградской облдумы стало сохранение прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 год на уровне этого года - в размере 8569 рублей. При этом чиновники хотели даже уменьшить этот показатель. Прожиточный минимум для пенсионеров на будущий год в целом по России в соответствии с проектом прогноза социально-экономического развития страны составит 9311 рублей.
Реклама
В Волгограде «Родниковую долину» и Самарский разъезд связал автобусный маршрут12.11.2019 10:38
Жители хутора в Волгоградской области боятся сгореть в своих домах11.11.2019 20:18
После ремонта мост на Волжской ГЭС трижды проверяли на прочность11.11.2019 17:27
В Волгограде строители новой дороги попали в сети11.11.2019 15:36
Новогодний благотворительный марафон РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!» стартует 11 ноября11.11.2019 15:34
В Волгограде 90-летний ликвидатор нацподполья воюет за выплату ко Дню Победы11.11.2019 15:21
Чиновники расскажут о карьерных перспективах предпенсионеров Волгоградской области11.11.2019 12:15
На Центральной набережной Волгограда устанавливают светящиеся качели11.11.2019 12:06
В Волгограде УК поплатилась за отсутствие ремонта в подъезде11.11.2019 10:25
Под Волгоградом дачница пыталась снести мини-птицеферму соседей11.11.2019 08:10
Волгоградские росгвардейцы будут учиться на «человека-паука»10.11.2019 20:34
«Все твои трещинки»: в Волгограде строителей заставили вернуться на сделанные к ЧМ-2018 дороги10.11.2019 16:05
В Волгоградской области пожилой вкладчик финансового «мыльного пузыря» дважды потерял свои сбережения10.11.2019 15:32
Строители уходят с моста через Волжскую ГЭС10.11.2019 10:12
В преддверии митинга обманутых дольщиков в Госстройнадзоре Волгоградской области прокомментировали ситуацию09.11.2019 19:54
Реклама