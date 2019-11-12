В Волгоградской области понизили прожиточный минимум для всех групп населения





В Волгоградской области установлен размер прожиточного минимума за третий квартал 2019 года, который оказался ниже, чем во втором квартале, сообщает ИА «Высота 102». Согласно постановлению, подписанному губернатором, этот показатель в третьем квартале на душу населения составил 9566 рублей, для трудоспособного населения – 10277 рублей, для пенсионеров – 7787 рублей, для детей – 9638 рублей. Эти цифры ниже, чем за второй квартал этого года: на душу населения было 10048 рублей, для трудоспособного населения – 10794 рублей, для пенсионеров – 8179 рублей, для детей – 10123 рубля. Напомним, величина прожиточного минимума устанавливается в целях оценки уровня жизни населения, для оказания социальной помощи малоимущим гражданам и для формирования бюджета.

Напомним, одним из первых решений депутатов нового созыва Волгоградской облдумы стало сохранение прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 год на уровне этого года - в размере 8569 рублей. При этом чиновники хотели даже уменьшить этот показатель. Прожиточный минимум для пенсионеров на будущий год в целом по России в соответствии с проектом прогноза социально-экономического развития страны составит 9311 рублей.