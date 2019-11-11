После ремонта мост на Волжской ГЭС трижды проверяли на прочность

Общество 11.11.2019 17:27
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11.11.2019 17:27
В ближайшие 3-5 дней подрядная организация, выполнившая первый этап ремонта моста на Волжской ГЭС, окончательно освободит проезжую часть. Как заявил сегодня журналистам представитель компании Максим Попов, работы на объекте полностью завершены, рабочие завершают вывоз оборудования, сообщает ИА «Высота 102».
Общая протяженность участка, на котором проведены работы, составляет 578 метров, ширина - 4 метра. По словам Максима Попова, полностью заменена вся конструкция проезда, уложены выравнивающий слой из бетона, гидроизоляция и два слоя асфальта.
Гарантия на дорожное покрытие составляет 4 года, на внутренние конструкции моста – 3 года. Общая стоимость работ - 146 млн рублей. Качество выполненного ремонта проверяли три разных лаборатории – подрядчика, заказчика и независимой организации.
В 2020 году начнется следующий этап обновления мостового комплекса ГЭС. Полностью объект должен быть отремонтирован к 2021 году.
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