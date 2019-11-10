Строители уходят с моста через Волжскую ГЭС

Общество 10.11.2019 10:12
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10.11.2019 10:12
Строители покидают участок на мостовом переходе через Волжскую ГЭС, где работали с весны этого года. Как сообщает ИА «Высота 102», спецтехника грузит и вывозит вагончики, бытовки и все, что осталось после масштабных работ. Из-за спецтехники на мосту через Волжскую ГЭС возникают пробки. Однако «жить» им осталось недолго. В администрации Волжского ранее заверяли, что движение по мосту будет открыто после 11 ноября. Строители немного не уложились в заданные сроки окончания ремонта до 1 ноября. Это, объяснили в администрации Волгоградской области, было связано с обнаружением скрытых дефектов на объекте, а также погодными условиями, что повлияло на темп и объем ремонтных работ.
Напомним, в этом году завершены работы на участке протяженностью 577 метров. Был проведен демонтаж подвижных деформационных швов и их бетонирование, выполнено торкретирование плит пролетных строений, опалубка и армирование внутренних конструкций, укреплен сточный треугольник и установлены цоколи. Помимо этого на объекте обновлена дорожная одежда — выполнено бетонирование, нанесен слой гидроизоляции, а также уложено два слоя асфальтобетонного покрытия общей толщиной 12 сантиметров. Добавим, в настоящее время облкомдортранс готовится к реализации следующего этапа ремонта мостового комплекса ГЭС, который начнется в 2020 году. Власти обещали отремонтировать мост к 2021 году.
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