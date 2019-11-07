Расследования

В здании Росреестра у жителя Волгограда «отжали» квартиру

Расследования 07.11.2019 13:22
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07.11.2019 13:22


Сотрудник одной из микрофинансовых организаций «ловким движением рук» завладел  квартирой волгоградца, когда тот собрался оформить денежный займ. Как стало известно ИА  «Высота 102», на сегодняшний день правоохранители раскрыли преступление. Оно было совершено в августе, в здании на улице Мира, где располагается центральное подразделение регуправления  Росреестра. Стоимость недвижимости, обманным путем перешедшей в руки работника кредитной фирмы, составляет почти полтора миллиона рублей.

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