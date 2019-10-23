Смотреть коллекцию Wink и получить интернет в подарок

Телеком 23.10.2019 14:22 Реклама
318 0
23.10.2019 14:22 Реклама
«Ростелеком» предлагает оформить подписку на особую коллекцию Wink и получить домашний и мобильный интернет в подарок, с которыми смотреть контент можно будет на любом устройстве, в любое время и в любом месте.
В рамках акции «Всё вместе», которая продлится до конца января 2020 года, можно подключить пакет «Для развлечений везде» на специальных выгодных условиях, а это целое море впечатлений и три услуги по цене одной, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании,
Для новой акции создана коллекция из лучшего телевизионного и киносериального контента. Телевизионную часть представляют более 180 наименований, включая самые популярные в России неэфирные каналы. Телеканалы на любой возраст, вкус и интересы: 40 каналов с кино и сериалами, 15 — детских, 13 — спортивных, 35 — познавательных, 25 — музыкальных.
В акционную библиотеку входит более 3 000 кинофильмов и эпизодов сериалов разных жанров, стран и лет, популярные российские блокбастеры и сериалы последних лет от ведущих отечественных студий, кино и мультфильмы для детей.
По условиям акции к этой богатой коллекции контента от Wink абонент получает в подарок домашний интернет на максимальных скоростях, а также тарифный план на услуги мобильной связи с безлимитным интернетом и звонками на номера внутри сети.
Для участников акции доступны специальные условия на аренду ТВ-приставок и роутеров (от 1 рубля в месяц).
Wink — это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки весь телевизионный и видеоконтент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера (с помощью видеопортала wink.rt.ru).
Полные условия акции «Всё вместе» и акций по продаже/аренде абонентского оборудования доступны на сайте www.rt.ru или по телефону 8-800-100-0-800. Подключить услуги можно при наличии технической возможности.
Реклама
Популярное по теме
26.09.2019 12:57
4174 0
30.09.2019 09:25
2632 0
07.10.2019 15:01
9937 3
«Ростелеком» и «Ростех» оснастят МФЦ криптобиокабинами — получить загранпаспорт будет проще21.10.2019 09:14
«Ростелеком» познакомил студентов с профессией в «сердце» станции связи17.10.2019 16:20
Биометрия в деле: участники Finopolis платили за кофе одним взглядом17.10.2019 14:03
«Ростелеком» стал лидером среди коммерческих Центров обработки данных15.10.2019 14:38
Финансовые услуги для жителей отдаленных регионов Юга России станут доступнее11.10.2019 16:06
«Ростелеком» стал «Налоговой командой года»10.10.2019 12:25
МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи09.10.2019 11:11
Тотальная слежка: в Волгоградской области озаботились сбором данных с автодорог для «Сколково»07.10.2019 15:01
Абонентам «Ростелекома» стали доступны облачные игры04.10.2019 15:29
Биометрическая система «Ростелекома» получила одобрение ФСБ03.10.2019 10:13
Yota запускает новую рекламную кампанию «Не думай о Yota»02.10.2019 16:35
МегаФон стал партнером мирового производителя компьютерных игр02.10.2019 15:57
За восемь месяцев количество радиоэлектронных средств операторов «большой четверки» увеличилось на 11%02.10.2019 15:39
«Ростелеком» представил волгоградцам Единую биометрическую систему30.09.2019 09:25
«Ростелеком» обеспечит связью первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию26.09.2019 12:57
Реклама