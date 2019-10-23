Смотреть коллекцию Wink и получить интернет в подарок





«Ростелеком» предлагает оформить подписку на особую коллекцию Wink и получить домашний и мобильный интернет в подарок, с которыми смотреть контент можно будет на любом устройстве, в любое время и в любом месте.

В рамках акции «Всё вместе», которая продлится до конца января 2020 года, можно подключить пакет «Для развлечений везде» на специальных выгодных условиях, а это целое море впечатлений и три услуги по цене одной, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании,

Для новой акции создана коллекция из лучшего телевизионного и киносериального контента. Телевизионную часть представляют более 180 наименований, включая самые популярные в России неэфирные каналы. Телеканалы на любой возраст, вкус и интересы: 40 каналов с кино и сериалами, 15 — детских, 13 — спортивных, 35 — познавательных, 25 — музыкальных.

В акционную библиотеку входит более 3 000 кинофильмов и эпизодов сериалов разных жанров, стран и лет, популярные российские блокбастеры и сериалы последних лет от ведущих отечественных студий, кино и мультфильмы для детей.

По условиям акции к этой богатой коллекции контента от Wink абонент получает в подарок домашний интернет на максимальных скоростях, а также тарифный план на услуги мобильной связи с безлимитным интернетом и звонками на номера внутри сети.

Для участников акции доступны специальные условия на аренду ТВ-приставок и роутеров (от 1 рубля в месяц).

Wink — это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки весь телевизионный и видеоконтент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера (с помощью видеопортала wink.rt.ru).

www.rt.ru или по телефону 8-800-100-0-800. Подключить услуги можно при наличии технической возможности. Полные условия акции «Всё вместе» и акций по продаже/аренде абонентского оборудования доступны на сайтеили по телефону 8-800-100-0-800. Подключить услуги можно при наличии технической возможности.



