Общество 22.10.2019 17:29
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22.10.2019 17:29
Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области суд обязал организовать ремонт разбитой дороги в Октябрьском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения были выявлены на автодороге " Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск" в ходе прокурорской проверки. Установлено, что покрытие дороги имеет многочисленные дефекты в виде выбоин, просадок, колейности, разрушения асфальтобетонного покрытия. Районная прокуратура потребовала признать бездействие комитета транспорта незаконным и обязать чиновников организовать работы по приведению дорожного покрытия в соответствие с установленными требованиями. Суд эти требования удовлетворил в полном объеме. По мере вступления решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой на контроль.
Отметим, что протяженность этой дороги в границах Октябрьского района составляет 64,4 км.
Напомним, что в 2014 году комитет транспорта и дорожного хозяйства заключил контракт на сумму свыше 63 миллионов рублей, предусматривающий ремонт 5 км автодороги "Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск". Ремонт дороги проходил со сложностями. В итоге контракт был расторгнут в одностороннем порядке по причине некачественно выполненных работ. Потом представители комитета и подрядчик долго выясняли денежные отношения в судебном порядке.
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