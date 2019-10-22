



Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области суд обязал организовать ремонт разбитой дороги в Октябрьском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения были выявлены на автодороге " Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск" в ходе прокурорской проверки. Установлено, что покрытие дороги имеет многочисленные дефекты в виде выбоин, просадок, колейности, разрушения асфальтобетонного покрытия. Районная прокуратура потребовала признать бездействие комитета транспорта незаконным и обязать чиновников организовать работы по приведению дорожного покрытия в соответствие с установленными требованиями. Суд эти требования удовлетворил в полном объеме. По мере вступления решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой на контроль.

Отметим, что протяженность этой дороги в границах Октябрьского района составляет 64,4 км.