Безопасность: угарный газ - "тихий убийца"

Общество 18.10.2019 10:06 Реклама
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18.10.2019 10:06 Реклама
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» напоминает о необходимости строгого соблюдения правил эксплуатации газового оборудования.
Характерным для осенне-зимнего периода происшествием является отравление угарным газом, образующимся при работе газовых приборов. В первую очередь это касается газовых колонок, котлов и печей. Отравления происходят при нарушении естественной тяги или ее полном прекращении. Отравление угарным газом происходит незаметно, так как он не имеет ни цвета, ни запаха.
Симптомы, проявляющиеся при небольших концентрациях, развиваются постепенно: появляется мышечная слабость, головокружение, шум в ушах, тошнота, рвота, сонливость. При высокой концентрации угарного газа в помещении достаточно даже пары вдохов для смертельного отравления.
Необходимо обязательно помнить, что во время эксплуатации газовых приборов нужно обеспечить постоянный приток свежего воздуха, открыв форточку или поставив окно в «режим проветривания». Важно регулярно проверять дымоходы и вентиляционные каналы. Для этого надо обращаться к специализированным организациям, которые проводят обследование дымвентканалов, что позволяет заблаговременно найти и устранить нарушения.
Основными причинами трагических событий становятся: грубое нарушение правил эксплуатации газового оборудования, использование изношенных газовых приборов, осуществление их самостоятельного монтажа или ремонта.
При эксплуатации газовых колонок категорически запрещено отключать автоматику безопасности, что часто делается абонентами при плохой тяге. В результате угарный газ, не уходящий полностью в дымоход, может вызвать отравление. При использовании печного газового оборудования одной из основных причин отравления является закрытие шибера - маленькой заслонки в дымоходе, препятствующей выходу продуктов сгорания в трубу.
Особое внимание необходимо обратить на принудительную вентиляцию в ванной комнате и вытяжку на кухне.
Жилые дома проектируются в соответствии с определенными нормами воздухообмена для ванной, кухни и других помещений. В том случае, если проектом дома не предусмотрена установка принудительной вентиляции с подключением к электропитанию в вентканале, то ее монтаж запрещен, поскольку нарушается естественный воздухообмен в помещении, предусмотренный проектом.
Также опасно использовать вытяжку над газовой плитой. Одновременная работа газовой колонки и вытяжки даже при исправных дымоходе и вентиляционном канале приводит к так называемому «опрокидыванию тяги», из-за чего продукты сгорания начинают поступать в жилое помещение.
Существуют рециркуляционные вытяжки для плит, которые не подключаются к вентиляции. Их задача - очищать воздух, пропуская его через свою систему фильтров. Подобные вытяжки не влияют на воздухообмен в помещении и безопасны для использования.
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» также напоминает о необходимости заключения договора о техническом обслуживании газового оборудования. Наличие договора на техобслуживание газового оборудования – это залог вашей безопасности.
Телефон (8442) 24-88-88
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