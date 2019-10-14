Общество

В Волгограде рядом с «Волжскими парусами» установят 12 светофоров

Общество 14.10.2019 10:18
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14.10.2019 10:18


8 транспортных и 4 пешеходных светофора установят в ближайшее время на пересечении улиц Пугачевской и Калинина в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, регулируемое движение на данном участке позволит повысить уровень безопасности для пешеходов. Неподалеку от жилого комплекса "Волжские паруса" уже смонтировали несколько опор, на которые повесили светофоры.



После введения в эксплуатацию рокадной дороги автомобильный трафик на данном направлении значительно увеличился. Учитывая, что рядом с этим перекрестком  расположены различные социальные объекты, в том числе спортивная школа № 1 и  гимназия №5,  городские власти приняли решение установить светофоры.
Всего на городских улицах в 2019 году муниципалитет оборудует порядка 100 светофоров с  системой обратного отсчета. Выносные консоли для крепления светофоров установят на пересечениях улиц Ополченской и Шурухина, проспекта Героев Сталинграда и улицы Фадеева, Череповецкой и Ардатовской, Николая Отрады и Менжинского, а также ряде других. 
За последние несколько лет в Волгограде появилось свыше тысячи новых светофоров, большая часть из которых оснащена системой обратного отсчета времени и устройствами звуковой сигнализации.  Кроме того, для обеспечения безопасности горожан на улицах и перекрестках произведен монтаж свыше 170 консолей, освещающих переходы и дорожные знаки в ночное время.

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