В Волгограде рядом с «Волжскими парусами» установят 12 светофоров

Общество 14.10.2019 10:18
938 1
14.10.2019 10:18
8 транспортных и 4 пешеходных светофора установят в ближайшее время на пересечении улиц Пугачевской и Калинина в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, регулируемое движение на данном участке позволит повысить уровень безопасности для пешеходов. Неподалеку от жилого комплекса "Волжские паруса" уже смонтировали несколько опор, на которые повесили светофоры.
После введения в эксплуатацию рокадной дороги автомобильный трафик на данном направлении значительно увеличился. Учитывая, что рядом с этим перекрестком расположены различные социальные объекты, в том числе спортивная школа № 1 и гимназия №5, городские власти приняли решение установить светофоры.
Всего на городских улицах в 2019 году муниципалитет оборудует порядка 100 светофоров с системой обратного отсчета. Выносные консоли для крепления светофоров установят на пересечениях улиц Ополченской и Шурухина, проспекта Героев Сталинграда и улицы Фадеева, Череповецкой и Ардатовской, Николая Отрады и Менжинского, а также ряде других.
За последние несколько лет в Волгограде появилось свыше тысячи новых светофоров, большая часть из которых оснащена системой обратного отсчета времени и устройствами звуковой сигнализации. Кроме того, для обеспечения безопасности горожан на улицах и перекрестках произведен монтаж свыше 170 консолей, освещающих переходы и дорожные знаки в ночное время.
Реклама
Популярное по теме
12.10.2019 18:25
40821 48
30.09.2019 15:34
31702 10
В Волгоградской области на грядках вырос самострой14.10.2019 11:17
«Успели соскучиться?»: в Волгограде Родину-мать до холодов избавят от всего лишнего13.10.2019 19:23
"В гробу бы перевернулся": безысходность на улице имени выдающегося конструктора в Волгограде13.10.2019 14:35
Жизнь под градусом: эпохе процветания пивнушек в Волгограде не видно конца12.10.2019 18:25
В Волгограде за храмом Александра Невского устроили «зеленую революцию»12.10.2019 14:13
В Волгограде на месте стихийной торговли в «Родниковой долине» открывают ярмарку12.10.2019 12:10
«Вас тут не стояло!»: суд в Волгограде дал добро на снос павильонов на ул. Штеменко12.10.2019 11:56
Концессионера и мэрию Волгограда обязали за год провести водопровод в ТОС "Краснооктябрьский"11.10.2019 13:15
Школьница из Санкт-Петербурга, которую искали в Волгограде, вернулась домой спустя 9 месяцев11.10.2019 12:57
В парке героев-летчиков Волгограда легендарный истребитель предстанет в новом свете11.10.2019 12:20
В Волгоградской области аннулировали брак между молодой россиянкой и престарелым иностранцем11.10.2019 12:09
Приволжская железная дорога нарушила «обет молчания» о закрытом переезде на Тулака в Волгограде11.10.2019 11:49
В Волгограде отопительный сезон начнется с понедельника11.10.2019 09:21
В Волгограде кинотеатр «Мори Синема» заставили честно рассказать о хитрых скидках10.10.2019 17:12
Новое учебное заведение СК РФ в Волгограде все еще меняет собственника10.10.2019 16:06
Реклама