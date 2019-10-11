Общество 11.10.2019 11:49
10528 11
11.10.2019 11:49
Видеоматериал ИА "Высота 102" от 3 октября 2019 года.
Приволжская железная дорога ответила на редакционный запрос ИА «Высота 102» о дальнейшей судьбе переезда на Тулака. По просьбе жителей Советского района журналисты 3 октября обратились в пресс-службу филиала ОАО «РЖД» с просьбой разъяснить причины перекрытого автомобильного движения через данный переезд.
Комментария пресс-службы компании информагентство ожидало в течение 8 дней. Тем не менее, ответ на главный вопрос – о дате возобновления автомобильного движения – Приволжская железная дорога так и не дала.
«Железнодорожный переезд на 6 км перегона Волгоград-2 – Ельшанка, расположенный в микрорайоне Тулака, был закрыт в связи с производством ремонтных работ. Они предполагают смену резинокордового настила, негодного скрепления, шпал, а также укладку асфальтового покрытия. Срок производства работ зависит от поступления материалов верхнего строения пути. В текущем состоянии железнодорожный переезд не соответствует требованиям безопасности, поэтому объект закрыт для движения автотранспорта», - отмечается в официальном комментарии компании. За 10 месяцев, в течение которых переезд закрыт для автомобильного движения, «материалы верхнего строения пути», по всей видимости, так и не поступили.
«Приволжская железная дорога просит местных жителей и автомобилистов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и учитывать данное обстоятельство при планировании поездки», - указано в сообщении службы корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги.
Объезд, как напомнили в филиале «РЖД», возможен по улицам Авиаторской, Базисной, Туркменской, Льва Толстого, Садовой, Революционной, Кабардинской, Слесарной, а также через автотранспортный тоннель, соединяющий улицы Рабоче-Крестьянскую и Электролесовскую.
Железнодорожный переезд в районе Нижней Ельшанки в Советском районе Волгограда закрыли для движения автомобилей в декабре 2018 года. Местные жители не раз выражали недовольство данным решением, поскольку автомобилям приходится делать большой крюк вокруг переезда. Пожарные машины, кареты «Скорой помощи» также теряют драгоценное время, когда спешат на вызовы.
Реклама
Популярное по теме
30.09.2019 15:34
31376 10
Концессионера и мэрию Волгограда обязали за год провести водопровод в ТОС "Краснооктябрьский"11.10.2019 13:15
Школьница из Санкт-Петербурга, которую искали в Волгограде, вернулась домой спустя 9 месяцев11.10.2019 12:57
В парке героев-летчиков Волгограда легендарный истребитель предстанет в новом свете11.10.2019 12:20
В Волгоградской области аннулировали брак между молодой россиянкой и престарелым иностранцем11.10.2019 12:09
В Волгограде отопительный сезон начнется с понедельника11.10.2019 09:21
В Волгограде кинотеатр «Мори Синема» заставили честно рассказать о хитрых скидках10.10.2019 17:12
Новое учебное заведение СК РФ в Волгограде все еще меняет собственника10.10.2019 16:06
В Волгограде Родина-мать вырвется из металлических оков на месяц раньше срока10.10.2019 15:04
Отопительный сезон стартовал в семи районах Волгоградской области10.10.2019 10:11
В волгоградских дворах устанавливают тренажеры и турники10.10.2019 09:55
«Заходите!»: Дмитрий Медведев пообещал губернатору Волгоградской области поддержку в реализации проекта мечты09.10.2019 13:58
Зима близко: В Волгограде начали консервировать фонтаны09.10.2019 13:02
В Волгограде депутату Госдумы пожаловались на фантастические расценки за газификацию домов09.10.2019 11:52
В Волгоградской области выявили хронических алкоголиков с водительскими правами09.10.2019 11:37
В Волгоградской области «ничейной» дороге с жуткими ямами нашли хозяина08.10.2019 17:08
Реклама