













Видеоматериал ИА "Высота 102" от 3 октября 2019 года.

Приволжская железная дорога ответила на редакционный запрос ИА «Высота 102» о дальнейшей судьбе переезда на Тулака. По просьбе жителей Советского района журналисты 3 октября обратились в пресс-службу филиала ОАО «РЖД» с просьбой разъяснить причины перекрытого автомобильного движения через данный переезд.

Комментария пресс-службы компании информагентство ожидало в течение 8 дней. Тем не менее, ответ на главный вопрос – о дате возобновления автомобильного движения – Приволжская железная дорога так и не дала.

«Железнодорожный переезд на 6 км перегона Волгоград-2 – Ельшанка, расположенный в микрорайоне Тулака, был закрыт в связи с производством ремонтных работ. Они предполагают смену резинокордового настила, негодного скрепления, шпал, а также укладку асфальтового покрытия. Срок производства работ зависит от поступления материалов верхнего строения пути. В текущем состоянии железнодорожный переезд не соответствует требованиям безопасности, поэтому объект закрыт для движения автотранспорта», - отмечается в официальном комментарии компании. За 10 месяцев, в течение которых переезд закрыт для автомобильного движения, «материалы верхнего строения пути», по всей видимости, так и не поступили.













«Приволжская железная дорога просит местных жителей и автомобилистов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и учитывать данное обстоятельство при планировании поездки», - указано в сообщении службы корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги.

Объезд, как напомнили в филиале «РЖД», возможен по улицам Авиаторской, Базисной, Туркменской, Льва Толстого, Садовой, Революционной, Кабардинской, Слесарной, а также через автотранспортный тоннель, соединяющий улицы Рабоче-Крестьянскую и Электролесовскую.

Железнодорожный переезд в районе Нижней Ельшанки в Советском районе Волгограда закрыли для движения автомобилей в декабре 2018 года. Местные жители не раз выражали недовольство данным решением, поскольку автомобилям приходится делать большой крюк вокруг переезда. Пожарные машины, кареты «Скорой помощи» также теряют драгоценное время, когда спешат на вызовы.



