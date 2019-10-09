Зима близко: В Волгограде начали консервировать фонтаны

Общество 09.10.2019 13:02
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09.10.2019 13:02
Все 26 волгоградских фонтанов и искусственных водоемов в ближайшее время будут подготовлены к зиме, сообщили ИА «Высота 102» в мэрии. На прошлой неделе был законсервирован декоративный пруд на верхней террасе Центральной набережной. Уже отключены фонтаны, расположенные у музея «Россия. Моя история» и на бульварной части проспекта Ленина. В Ворошиловском районе на зимний период также закрыты все водные сооружения, за исключением искусственного пруда с японскими карпами в сквере Саши Филиппова. Во время зимних холодов глубокий водоем не промерзает, что позволяет рыбам благополучно переживать зиму. После завершения профилактических работ также законсервированы фонтаны в парках «Лесогород» на Тулака и Петровском Советского района. На данный момент к зиме подготовлены 17 муниципальных водных объектов. Между тем, фонтаны некоторых учреждений до сих пор радуют горожан. Например, сегодня, несмотря на октябрь, весело бьет фонтан у здания Детско - юношеского центра на улице Краснознаменской.
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