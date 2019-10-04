Общество

Вопрос уборки бесхозной территории у главного музея Волгограда повис в воздухе

Общество 04.10.2019 13:31
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04.10.2019 13:31


Превращенная в туалет и помойку территория у подпорной стены, известной под названием «Колотый лед», оказалась безхозной. Ранее ИА «Высота 102» рассказывало о том, что подступы к музею-панораме «Сталинградская битва» находятся в совершенно непотребном состоянии. Тошнотворные картины можно наблюдать в самом центре Волгограда - в тех местах, где в дни обороны Сталинграда стояли насмерть гвардейцы легендарного генерала Родимцева.


В ФГБУ культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» информагентству пояснили, что участок у подпорной стены «Колотый лед» в имущественный комплекс учреждения не входит. Согласно данным государственного кадастра недвижимости, территория никаким физическим лицам и хозяйствующим субъектам не принадлежит. То есть проблемная земля хоть и расположена в Волгограде, является участком, госсобственность на который не разграничена.
В музее сослались на Правила благоустройства городского округа, утвержденные гордумой в 2015 году. Согласно этим правилам, уборку бесхозной территории должно производить уполномоченное структурное подразделение городской администрации. Ранее в администрации Волгограда ИА «Высота 102» заявили, что территория у стены «Колотый лед» не является муниципальной, поэтому не обслуживается городскими коммунальными предприятиями.  Но следить за надлежащим состоянием подступов к главному музею города, где часто проводятся патриотические мероприятия регионального и федерального значения, все  же необходимо. Так что вопрос остается открытым. 
В музее - панораме «Сталинградская битва» информагентству дали понять, что очень переживают за состояние соседних территорий и систематически обращаются в мэрию по вопросам наведения порядка на этих земельных участках. Что касается подведомственных ФГБУ земель, то контракты на оказание услуг по уборке заключаются регулярно, так что территория музея, как там считают, содержится в надлежащем состоянии. «Тревогу вызывает только разрушенная чаша фонтана на нижней террасе, возле стены «Колотый лед», а также благоустройство и озеленение нижней террасы музейного комплекса», - сообщили в музее-заповеднике «Сталинградская битва» и отметили, что министерством культуры России одобрена концепция развития территории до 2025 года. В предстоящую пятилетку планируется реконструировать фонтан и сделать площадку музейного комплекса соответствующей современным требованиям благоустройства.

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