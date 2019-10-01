Хитрый ход «МТС» с платным тарифом за 0 рублей не оценили в Волгоградском УФАС





На необходимость довести до потребителей честную информацию об условиях применения тарифа «Супер МТС» указано оператору связи территориальным антимонопольным органом после рассмотрения заявления жителя Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». По информации Волгоградского УФАС, тариф «Супер МТС» продвигается как подходящий для потребителей, которые пользуются простым телефоном и звонят в основном по домашнему региону. При этом акцент сделан на стоимости звонков на номера МТС региона – 0,00 руб. Однако, как установлено при пристальном изучении сайта МТС, условие о тарифной цене 0 рублей действует только при подключении опции «Всё супер». А за данную опцию уже придется платить: в Волгограде, например, это стоит 7 рублей в сутки. В результате, в УФАС пришли к выводу, что важная для потребителей информация о дополнительных платежах не доведена в доступной и понятной форме. Параметры подробностей о тарифе изначально не понятны, узнать важные подробности можно лишь при нажатии на соответствующие вкладки или знаки вопроса, сами ссылки на сайте выполнены очень бледным шрифтом. Действия ПАО «МТС» квалифицированы, как имеющие признаки нарушения Закона о защите конкуренции, согласно которому не допускается недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение, в том числе в отношении условий, на которых товар предлагается к продаже. В итоге Волгоградское УФАС, которое ФАС России наделила соответствующими полномочиями, выдало ПАО «МТС» предупреждение о необходимости доведения до потребителей в доступной и понятной форме всей необходимой и достоверной информации об условиях применения тарифа «Супер МТС».



