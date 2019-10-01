Муниципальное жилье в центре Волгограда тонет в коммунальной бездне





Наниматели муниципального жилья в злополучной многоэтажке №1Б по улице Скосырева в центре Волгограда безуспешно бьют тревогу из-за бездействия очередной управляющей организации, которая пришла на смену обанкротившейся УК «Комплекс». Со слов людей, обращения в различные инстанции результата не дают. С 1 апреля этого года бывшим общежитием 1980 года постройки управляет ООО «УК Жилищный стандарт». Но все, что видят жильцы в исполнении УК - это полноценные счета на оплату коммунальных услуг. Между тем, как сегодня убедилась съемочная группа ИА «Высота 102», дом на Скосырева находится в ужасающем состоянии - подвальные помещения здесь давно затоплены водой, протекает канализация, рухнувшее на придомовой территории дерево никто убирать не собирается. Недавней проверкой жилинспекции установлено, что система электроснабжения здания находится в ненадлежащем состоянии, в таком же состоянии пребывают места общего пользования, лифтовое оборудование, конструкции балконов. Однако предписания надзорного органа «УК Жилищный стандарт» не исполняет. Жилое здание на глазах приходит в упадок. Администрация Волгограда, принявшая в 2016 году корпусы бывшего общежития из государственной собственности в муниципальную, похоже, заняла выжидательную позицию.







О ситуации с домом №1Б по улице Скосырева ИА «Высота 102» рассказывало в многочисленных публикациях. Здесь на все 9 этажей забивался мусоропровод, проблемы с затопленными подвальными помещениями вообще перешли в разряд вечных. Очень долго тянулась и история с «фантомной» УК «Комплекс», которая брала деньги, но не выполняла обязательства перед жителями. Сейчас, по сути, ничего не изменилось. Все стабильно плохо и есть ли у дома №1Б по улице Скосырева перспективы выбраться из коммунальной пропасти - большой вопрос.







