«Мимикрия» волгоградского бизнеса под госструктуры не понравилась суду в Москве





Позиция Волгоградского УФАС по коммерческим организациям, которые через названия прикидываются госструктурами, поддержана в московском Суде по интеллектуальным правам. Как сообщили ИА «Высота 102» в территориальном антимонопольном органе, в кассационной инстанции была рассмотрена жалоба ООО «БТИ-1» и все предписания УФАС признаны законными. Фирма «БТИ-1» выбрала именно такое название, не имея никакого отношения к специализированным государственным или муниципальным организациям технической инвентаризации. Таким образом, у Волгоградского УФАС были все основания рассмотреть дело о недобросовестном приобретении и использовании средства индивидуализации юридического лица. В прошлом году было рассмотрено еще 8 дел, где применена данная квалификация, в том числе 6 дел в отношении частных компаний, работающих на рынке кадастровых работ, выбравших в качестве наименования юридического лица аббревиатуру «БТИ». А первое подобное дело было рассмотрено в отношении частной компании, выбравшей себе громкое наименование «Волгоградский областной департамент юридической помощи».

«Впервые за свою историю Волгоградское УФАС России отстаивало позицию по делу о недобросовестной конкуренции в Суде по интеллектуальным правам. Рады, что такая высокая судебная инстанция подтвердила правоту антимонопольного органа применительно к случаям так называемого мимикрирования под государственные или муниципальные структуры, недобросовестного приобретения и использования такого фирменного наименования юридического лица, которое создает впечатление, что это государственное учреждение или имеющая отношение к органам власти или госкомпаниям структура.

Мы видим, что такая недобросовестная практика имеет довольно распространённый характер и рассчитана на доверчивость простых, прежде всего пожилых граждан. Это такой нечестный способ вызвать к своей организации дополнительное внимание и доверие потребителей», - отметила в комментарии ИА «Высота 102» заместитель руководителя УФАС Ирина Никуйко.



