Телеком 24.09.2019 13:41 Реклама
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24.09.2019 13:41 Реклама
Отшумели праздничные линейки, настали учебные будни и школьники начинают втягиваться в учебу. Вспомнить пройденный материал, качественно усвоить новый, подготовиться к экзаменам им поможет сервис «Лицей» от компании «Ростелеком». В сентябре уникальная платформа дистанционного обучения будет обновлена и дополнена новыми возможностями, сообщает ИА «Высота 102».
Для кого
Сервис «Лицей» создан в помощь детям разного возраста — от 4-6 лет до старшеклассников. Он дает возможность сделать образование качественным и доступным — здесь представлены занятия от преподавателей ведущих вузов РФ.
Форматы занятий
Формат обучения можно выбрать по желанию. Для индивидуальных занятий — репетиторы, а для самостоятельной подготовки по предметам школьной программы — тренажеры или тесты. Последние разработаны составителями экзаменационных заданий, репетиторы прошли тщательную проверку.
Будущие абитуриенты смогут обратиться за онлайн-консультацей к преподавателям из МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ и других ведущих вузов страны или записаться к ним на курсы подготовки по любому предмету.
Весь контент на сайте лицензирован, а любой формат прост и понятен.
Индивидуальный подход
В «Лицее» можно получить специальные онлайн-занятия для детей, которым, к примеру, необходимо развить память, внимание, творческое мышление. Постоянная поддержка куратора обеспечена для всех обучающихся. Более того, он ответит на все волнующие родителей вопросы и даст совет как лучше составить программу обучения.
Консультации психолога
Опытный психолог, работающий по современным методикам, после анализа ответов на вопросы теста, расскажет о склонностях ребенка к определенной профессии, а также посоветует подходящие вузы.
Платить по потребности
Прежде чем оформить подписку, сервис предлагает пройти пробный урок и понять, насколько такой вид обучения подойдет ребенку.
Стоимость занятий варьируется. К примеру, занятия с репетитором (заметим, высокого уровня) стоят от 500 до 800 рублей. Если удобно, можно оплачивать каждое отдельно или блок из 6-12 уроков. Скидка увеличивается, чем больше занятий берешь.
Кстати, в обновленном варианте платформы будет организована групповая подготовка. Соответственно и стоимость будет невысокая — 250-500 рублей в группе до 8 человек.
«Интерес к уникальной платформе дистанционного обучения растет. Так за три месяца с момента запуска приложения в Волгограде количество подписчиков выросло с 500 до 3500. К концу сентября мы ожидаем обновления сервиса и всё новые возможности», — сказал в ходе пресс-тура директор В2С Волгоградского филиала ПАО«Ростелеком» Александр Черноиванов.
Подробности о сервисе можно узнать по телефону +7 800-350-03-35
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