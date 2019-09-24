



Отшумели праздничные линейки, настали учебные будни и школьники начинают втягиваться в учебу. Вспомнить пройденный материал, качественно усвоить новый, подготовиться к экзаменам им поможет сервис «Лицей» от компании «Ростелеком». В сентябре уникальная платформа дистанционного обучения будет обновлена и дополнена новыми возможностями, сообщает ИА «Высота 102».

Для кого

Сервис «Лицей» создан в помощь детям разного возраста — от 4-6 лет до старшеклассников. Он дает возможность сделать образование качественным и доступным — здесь представлены занятия от преподавателей ведущих вузов РФ.

Форматы занятий

Формат обучения можно выбрать по желанию. Для индивидуальных занятий — репетиторы, а для самостоятельной подготовки по предметам школьной программы — тренажеры или тесты. Последние разработаны составителями экзаменационных заданий, репетиторы прошли тщательную проверку.

Будущие абитуриенты смогут обратиться за онлайн-консультацей к преподавателям из МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ и других ведущих вузов страны или записаться к ним на курсы подготовки по любому предмету.

Весь контент на сайте лицензирован, а любой формат прост и понятен.

Индивидуальный подход

В «Лицее» можно получить специальные онлайн-занятия для детей, которым, к примеру, необходимо развить память, внимание, творческое мышление. Постоянная поддержка куратора обеспечена для всех обучающихся. Более того, он ответит на все волнующие родителей вопросы и даст совет как лучше составить программу обучения.

Консультации психолога

Опытный психолог, работающий по современным методикам, после анализа ответов на вопросы теста, расскажет о склонностях ребенка к определенной профессии, а также посоветует подходящие вузы.

Платить по потребности

Прежде чем оформить подписку, сервис предлагает пройти пробный урок и понять, насколько такой вид обучения подойдет ребенку.

Стоимость занятий варьируется. К примеру, занятия с репетитором (заметим, высокого уровня) стоят от 500 до 800 рублей. Если удобно, можно оплачивать каждое отдельно или блок из 6-12 уроков. Скидка увеличивается, чем больше занятий берешь.

Кстати, в обновленном варианте платформы будет организована групповая подготовка. Соответственно и стоимость будет невысокая — 250-500 рублей в группе до 8 человек.





«Интерес к уникальной платформе дистанционного обучения растет. Так за три месяца с момента запуска приложения в Волгограде количество подписчиков выросло с 500 до 3500. К концу сентября мы ожидаем обновления сервиса и всё новые возможности», — сказал в ходе пресс-тура директор В2С Волгоградского филиала ПАО«Ростелеком» Александр Черноиванов.

Подробности о сервисе можно узнать по телефону +7 800-350-03-35



