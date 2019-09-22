



6,3 миллиона рублей выделено на подготовку проекта капитального ремонта основного и вспомогательного зданий Волгоградского театра юного зрителя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, проект должен предусмотреть капитальную переделку здания с учетом современных требований безопасности и комфорта. Реконструкция коснется как фасада и кровли, так и внутренних помещений. Планируется полностью заменить электропроводку, трубы канализации, водоснабжении и отопления, установить систему вентиляции. На фасаде демонтируют старую плитку, цоколь здания выложат мрамором. Также будет заменено мраморное покрытие на входе на антискользящее. Будет обновлена и мозаика на фасаде театра. Большой ремонт ждет сцену, фойе, туалеты, также будет установлена летняя сценическая площадка. При этом театр сделают комфортным для посещения маломобильных групп населения. Проект должен быть готов к весне.

Напомним, здания ГБУК «Волгоградский ТЮЗ» построены трестом Волгоградстрой в 1970 году по проекту, разработанному институтом «Волгоградгражданпроект» в 1965 году. Проектом 1965 года предусматривалась реконструкция существующего недостроенного клуба строителей с использованием и частичным усилением существующих несущих конструкций. Была запроектирована и построена театральная сцена по проекту института «Гипротеатр», а также склад декораций в непосредственной близости к сцене. В 1999 – 2006 годах выполнен капитальный ремонт I очереди.



