



Кредитный потребительский кооператив «Диамант», где в апреле текущего года была введена процедура наблюдения, признан банкротом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку арбитражного суда Волгоградской области, в отношении КПК введена процедура конкурсного производства сроком на четыре месяца. Когда они истекут, возникнет вопрос о продлении срока конкурсного производства или завершении конкурсного производства.

Конкурсным управляющим утвержден член Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Николай Микушин. Отметим, что он же был временным управляющим должника.

О признании кооператива банкротом и открытии в отношении должника процедуры конкурсного производства ходатайствовали представители Центрального Банка РФ, самого должника и ФНС России. В суде было озвучено, что требования кредиторов, включенные в реестр, на момент рассмотрения отчета временного управляющего не погашены ни в полном объеме, ни в какой-либо части. Общая сумма требований, включенных в реестр, составила 141 487 753 рублей. Анализ финансового состояния КПК «Диамант», проведенный временным управляющим, показал, что восстановление платежеспособности должника является невозможным. Также не усмотрено признаков преднамеренного банкротства и оснований для проведения проверки наличия признаков фиктивного банкротства.

Напомним, что заявление о банкротстве КПК «Диамант» в арбитражный суд подал в феврале текущего года Центральный банк РФ в лице Отделения по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка РФ. «Высота 102» ранее сообщала, что проблемы у кооператива начались в середине января этого года, когда внезапно закрылись несколько офисов «Диаманта». Кооператив предлагал делать вклады под 16-18% годовых и волгоградцы, среди которых было немало пенсионеров, несли сюда деньги. Арбитражный суд Волгоградской области 12 апреля текущего года ввел в отношении кооператива процедуру наблюдения. Деятельность КПК также изучают следователи – в отношении кредитного кооператива было возбуждено уголовное дело по статье 172.2 УК РФ (Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества). Напомним, что учредителями «Диаманта» являются 15 пайщиков, среди которых и бывший депутат Государственной думы от Волгоградской области Олег Михеев, который находится в федеральном розыске с 2017 года. Басманный суд Москвы 30 августа вынес решение о заочном аресте Олега Михеева, который, как было озвучено в суде представителями СК РФ, скрывается за границей. Экс-депутат Госдумы объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Его местонахождение пока не установлено.



