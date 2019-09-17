Общество

В Волгоградской области пройдут повторные выборы

Общество 17.09.2019 15:47
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17.09.2019 15:47


По итогам голосования в органы местного самоуправления Волгоградской области семь депутатских мандатов оказались не замещены. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, кандидаты набрали равное количество голосов. Такая ситуация, в частности, возникла в Октябрьском районе – на выборах депутатов в Ильменском сельском поселении, в Светлоярском районе – на выборах депутатов в Приволжском сельском поселении, в Дубовском районе – на выборах депутатов Давыдовского сельского поселения, в Чернышковском районе – на выборах депутатов Совета депутатов Большетерновского сельского поселения, в Иловлинском районе – на выборах депутатов думы Иловлинского городского поселения и на выборах Совета депутатов Большеивановского сельского поселения (2 мандата). Повторное голосование на указанных выборах назначено на 29 сентября.
Всего в единый день голосования 8 сентября 2019 года в Волгоградской области проходили выборы в 515 органов местного самоуправления на территории 30 муниципальных районов и двух городских округов.
Избраны 210 глав сельских поселений. Из них «Единую Россию» представляют 163 избранных главы, КПРФ – 3, Справедливую Россию – 3, ЛДПР – 2. В 39 поселениях главами стали самовыдвиженцы.
На выборах депутатов в представительные органы муниципальных образований замещено 2 839 мандатов из 2 846. «Единая Россия» получила 2 249 мандатов, КПРФ – 123, Справедливая Россия – 83, ЛДПР – 62. Самовыдвиженцы получили 322 мандата.

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