Регистрация открыта: «Серебряных» волонтеров приглашают на форум





Всероссийский форум добровольцев-наставников состоится в Москве с 1 по 4 октября. Участники форума — волонтеры старше 55 лет с активной гражданской позицией и имеющие опыт реализации социально ориентированных проектов, активисты добровольческих объединений, представители органов социальной защиты населения, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованные в популяризации «серебряного» добровольчества.

добровольцыроссии.рф , регистрация участников на платформе Единой информационной системы «Доброволец России» продлится до 20 сентября. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт, регистрация участников на платформе Единой информационной системы «Доброволец России» продлится до 20 сентября.

Организаторы форума: федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», Ассоциация волонтерских центров и Ресурсный центр по развитию и поддержки волонтерского движения «Мосволонтер».



