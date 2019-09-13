Регистрация открыта: «Серебряных» волонтеров приглашают на форум

Общество 13.09.2019 10:35
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13.09.2019 10:35
Всероссийский форум добровольцев-наставников состоится в Москве с 1 по 4 октября. Участники форума — волонтеры старше 55 лет с активной гражданской позицией и имеющие опыт реализации социально ориентированных проектов, активисты добровольческих объединений, представители органов социальной защиты населения, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованные в популяризации «серебряного» добровольчества.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт добровольцыроссии.рф, регистрация участников на платформе Единой информационной системы «Доброволец России» продлится до 20 сентября.
Организаторы форума: федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», Ассоциация волонтерских центров и Ресурсный центр по развитию и поддержки волонтерского движения «Мосволонтер».
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