Свободный микрофон, грохот танков и песни под гитару: нескучная программа на выходные в Волгограде

Общество 07.09.2019 10:37
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07.09.2019 10:37
Насыщенная культурная программа ждет волгоградцев 7 и 8 сентября. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, на верхней террасе Центральной набережной оба дня с 18.00 стартуют гала-концерты участников конкурса авторской песни «Мой город мне дорог». Артисты (дети – сегодня, взрослые – завтра) будут петь под живую музыку. Субботний вечер завершит бесплатный кинопоказ на открытом воздухе фильма «Танки». В воскресенье гостями музыкального праздника станет коллектив МУК «Волгоградконцерт» ансамбль «3-1».
В Комсомольском саду сегодня с 16-00 на «Аллее Звёзд» начнёт работу музей занимательных наук Эйнштейна. Зрители смогут погрузиться в увлекательный мир науки и принять участие в занимательных опытах. В 17-00 в парке состоится блицтурнир по шахматам. Перед его началом известный мастер Михаил Яхтенфельд даст сеанс одновременной игры всем желающим. Регистрация - с 16-30.
В 17-00 часов на сцене круглой площади Комсомольского сада стартует заключительный, V Свободный микрофон. Желающие спеть, станцевать или почитать стихи могут зарегистрироваться для выступления и получить пять минут славы.
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