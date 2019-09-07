Полицейские выдвигаются на избирательные участки в Волгоградской области

Общество 07.09.2019 10:16
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07.09.2019 10:16
Полицейские региона обеспечат охрану общественного порядка во время проведения Единого дня голосования. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, все избирательные участки и территории, прилегающие к объектам проведения выборов, будут обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак. Накануне дня голосования сотрудники полиции будут нести службу по охране бюллетеней.
Для обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности будет задействован весь личный состав волгоградской полиции, а также сотрудники регионального управления Росгвардии, курсанты Волгоградской академии МВД России, представители народных дружин, казачества и частных охранных предприятий.
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