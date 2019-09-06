Общество

В Волгоградской области «наскирдовали» коноплю под присмотром полицейских

Общество 06.09.2019 12:43
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06.09.2019 12:43




В хуторе Нижнеяблочный Котельниковского района уничтожили очаги произрастания дикорастущей конопли. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, более 5 тысяч кусов росли на площади в 350 квадратных метров. Заросли были обнаружены в ходе оперативно-профилактической операций «Мак» сотрудниками  подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков отдела МВД России по Котельниковскому району совместно с коллегами из районного отделения ФСБ.   Наркосодержащие растения сначала скосили, потом собрали в кучи и сожгли. 
ГУ МВД России по Волгоградской области напоминает, что обо всех известных фактах незаконного оборота наркотиков, а также местах произрастания наркосодержащих растений, можно сообщать по «телефону доверия» регионального Главка МВД 30-44-44.

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