В Волгоградской области «наскирдовали» коноплю под присмотром полицейских

Общество 06.09.2019 12:43
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06.09.2019 12:43
В хуторе Нижнеяблочный Котельниковского района уничтожили очаги произрастания дикорастущей конопли. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, более 5 тысяч кусов росли на площади в 350 квадратных метров. Заросли были обнаружены в ходе оперативно-профилактической операций «Мак» сотрудниками подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков отдела МВД России по Котельниковскому району совместно с коллегами из районного отделения ФСБ. Наркосодержащие растения сначала скосили, потом собрали в кучи и сожгли.
ГУ МВД России по Волгоградской области напоминает, что обо всех известных фактах незаконного оборота наркотиков, а также местах произрастания наркосодержащих растений, можно сообщать по «телефону доверия» регионального Главка МВД 30-44-44.
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