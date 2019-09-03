Экономика 03.09.2019 13:29 Реклама
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03.09.2019 13:29 Реклама
Теперь справку, подтверждающую оплату услуг, можно сформировать в «Сбербанк Онлайн». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, для этого достаточно зайти в историю операций, выбрать интересующий платеж, нажать на кнопку «Подтверждение платежа».
Раньше, чтобы получить справку, подтверждающую оплату, необходимо было обращаться в отделение банка. Теперь же аналогичную справку с синей печатью можно получить самостоятельно в личном кабинете в мобильном приложении после завершения платежа. Данные справки оказываются востребованы в том случае, если поставщик товара или услуг не получил деньги на счет, и для его розыска ему недостаточно информации из привычного чека.
Справки, оформленные через Сбербанк Онлайн, действительны при предъявлении по месту требования.
Игорь Мамонтов, вице-президент, директор дивизиона «Платежи и переводы»: «Теперь в Сбербанк Онлайн можно не только провести платеж и распечатать чек по нему, но и получить справку за синей печатью ровно такую же, как в отделении. Некоторые организации запрашивают их у наших клиентов. Теперь можно легко и просто сформировать ее, не выходя из дома».
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
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