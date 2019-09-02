Общество 02.09.2019 15:00
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02.09.2019 15:00
Прокуроры помогли трем жителям Урюпинского района восстановить трудовые права и получить честно заработанное. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе облпрокуратуры, сварщик и двое плотников обратились за помощью в надзорное ведомство, сообщив, что сентябре -декабре 2018 года они осуществляли капитальный ремонт одного из жилых домов по ул. Красногвардейской в Урюпинске. При этом трудовые договоры с ними не заключались, записи в трудовую не вносились, а зарплата выплачивалась не в полном объеме. В ходе надзорной проверки доводы жалобы нашли свое подтверждение. В судебном заседании представитель ответчика - ООО "СК Артель" - иск не признал, утверждая, что капитальный ремонт жилого дома организация выполняла силами своих рабочих, которые состояли в штате. По результатам рассмотрения гражданского дела Урюпинский городской суд удовлетворил требования прокурора, установив факт нахождения в трудовых отношениях с ООО "СК Артель" трех граждан, взыскал в их пользу заработную плату и компенсацию за моральный вред, а также возложил на ответчика обязанность предоставить в Управление Пенсионного фонда соответствующие сведения и перечислить страховые взносы.
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